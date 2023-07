​Jornalistas e influenciadores estrangeiros conhecem atrativos turísticos do Pará

Três jornalistas da Argentina e uma influenciadora digital do Chile estão no Pará participando de uma “press trip” para con​​hecer os principais atrativos do Estado, num roteiro que passa pela capital Belém, e os municípios de Salvaterra e Soure, na Ilha de Marajó. A “press trip” é organizada pela Embratur, em parceria com o Sebrae, com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e convidou repórteres especializados em turismo dos veículos Agência Télam, Agência Inter Press Service (IPS), Canal Doce e Rádio Mitre, todos da Argentina. Também participa da viagem a influenciadora chilena Victoria Ansaldo, do canal @‌octaviaviajando.

Programação

A programação começou na última quarta-feira (28) e vai até o domingo (2). No primeiro dia, o grupo ficou em Belém e conheceu o Theatro da Paz, o Mercado Ver-o-Peso, e fez um “city tour” pela Cidade Velha, no Complexo Feliz Lusitânia, que abriga a Igreja da Sé, Museu de Arte Sacra, Casa das Onze Janelas, Forte do Castelo e Museu do Encontro. Nesta quinta, a programação seguiu à Ilha de Marajó, onde os comunicadores conheceram a Praia do Pesqueiro, realizaram “city tour” na Comunidade do Pesqueiro e uma visita à Praia do Céu, com passeio de canoa regional.

Ao longo dos próximos dias, a programação explorou o centro histórico dos municípios da Ilha, e atrativos turísticos de natureza, como a Reserva Extrativista Marinha de Soure, na Praia da Barra Velha, unidade de conservação brasileira de uso sustentável da natureza. Há também trilhas ecológicas na Unidade Rural Açaí Nativo (Utran), visita às ruínas da igreja dos Jesuítas e ao mirante natural sobre as falésias. Durante todos os dias da programação há almoços e jantares em que os visitantes são apresentados à diversidade da culinária local.