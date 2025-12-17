Atleta com autismo viraliza durante treino de apneia dinâmica em Marituba

A atleta Sabrina Maricaua viralizou nas redes sociais durante um treino de apneia dinâmica em Marituba, na Grande Belém. O professor dela, Machado Sub, compartilhou um vídeo no Instagram elogiando o desempenho. Segundo ele, Sabrina é a única competidora autista da modalidade no país.

Na filmagem, Machado brinca sobre as habilidades da jovem enquanto ela permanece debaixo d’água. “Está contando no dedo, espia. Ainda tira onda a Sabrina Maricaua. Lá fundo ainda contando. Agora sim, já deu o tempo que ela queria, olhou para o lado e não viu ninguém”, diz ele.

Na legenda da publicação, o professor elogiou novamente Sabrina. “Cada dia que passa, vejo esta aluna talentosa se superando, rompendo desafios e provando que a paixão pelo mergulho livre transcende barreiras. É uma honra e um privilégio ser seu treinador e acompanhar de perto seu crescimento no mundo da apneia”, comentou.

“Obrigada por confiar em meu trabalho e por me permitir fazer parte da sua jornada. Juntos, estamos não apenas competindo, mas também mostrando que, com determinação e apoio, podemos alcançar qualquer objetivo”, concluiu.