Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Atleta com autismo viraliza durante treino de apneia dinâmica em Marituba

O professor da jovem disse que ela é a única competidora autista da modalidade no país

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra Sabrina Maricaua durante o treino de apneia dinâmica. (Foto: Reprodução | Instagram | @instrutormachadosub)

A atleta Sabrina Maricaua viralizou nas redes sociais durante um treino de apneia dinâmica em Marituba, na Grande Belém. O professor dela, Machado Sub, compartilhou um vídeo no Instagram elogiando o desempenho. Segundo ele, Sabrina é a única competidora autista da modalidade no país.

Na filmagem, Machado brinca sobre as habilidades da jovem enquanto ela permanece debaixo d’água. “Está contando no dedo, espia. Ainda tira onda a Sabrina Maricaua. Lá fundo ainda contando. Agora sim, já deu o tempo que ela queria, olhou para o lado e não viu ninguém”, diz ele.

Na legenda da publicação, o professor elogiou novamente Sabrina. “Cada dia que passa, vejo esta aluna talentosa se superando, rompendo desafios e provando que a paixão pelo mergulho livre transcende barreiras. É uma honra e um privilégio ser seu treinador e acompanhar de perto seu crescimento no mundo da apneia”, comentou.

“Obrigada por confiar em meu trabalho e por me permitir fazer parte da sua jornada. Juntos, estamos não apenas competindo, mas também mostrando que, com determinação e apoio, podemos alcançar qualquer objetivo”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

atleta com autismo

viraliza

treino de apneia dinâmica

marituba
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Reitor da UFPA, Gilmar Pereira, recebe título de Cidadão do Pará 

A iniciativa parlamentar da deputada simboliza o reconhecimento do trabalho do reitor da UFPA

17.12.25 19h00

INSPIRAÇÃO

Atleta com autismo viraliza durante treino de apneia dinâmica em Marituba

O professor da jovem disse que ela é a única competidora autista da modalidade no país

17.12.25 18h02

PARÁ

UFPA aparece na lista das universidades mais influentes do mundo

O resultado coloca a UFPA na segunda posição geral no Brasil e na liderança entre as universidades federais

17.12.25 16h12

POLÍCIA

Polícia prende 42 pessoas por envolvimento com facção criminosa no Pará e em mais 6 estados

De acordo com a FICCO, as investigações apontaram que os alvos integram uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, extorsões e ataques contra agentes da segurança pública

17.12.25 13h52

MAIS LIDAS EM PARÁ

Nova CNH

Detran Pará inicia processo de primeira habilitação já adaptado ao novo modelo da CNH; entenda

Atendimento foi retomado na segunda-feira (15) com adequações nos sistemas, nova carga horária e possibilidade de curso teórico pelo aplicativo oficial

16.12.25 17h12

PSS

Funai abre inscrições para concurso com 900 vagas temporárias no Pará; veja detalhes

Processo seletivo simplificado tem inscrições gratuitas, salários de até R$ 6.681,70 e vagas distribuídas em blocos até 2026

12.12.25 21h02

DESENROLADA

VÍDEO: Farinha na air fryer? Paraense mostra como faz comida típica no Japão

Morando fora do Brasil, Nagila Tieme revelou passo a passo como aproveitou macaxeira para fazer farinha, goma e tucupi

14.12.25 15h45

PARÁ

Por que a gripe K é preocupante? Infectologista explica após caso confirmado no Pará

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o subclado K da Influenza A representa uma “evolução notável do vírus”. Especialistas comentam a sua velocidade de transmissão

17.12.25 15h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda