Reitor da UFPA, Gilmar Pereira, recebe título de Cidadão do Pará 

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira, recebeu o título de Cidadão do Pará durante solenidade, nesta quarta-feira (17). A honraria é uma proposição da deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), que reconhece a contribuição de Gilmar ao desenvolvimento educacional, social e científico da região amazônica.

A iniciativa parlamentar da deputada simboliza o reconhecimento do trabalho do reitor da UFPA não apenas como gestor universitário, mas como liderança comprometida com a inclusão e a afirmação das vozes amazônicas em espaços nacionais e internacionais.

A cerimônia ocorreu às 16 horas, no Bloco H, Auditório H1, próximo ao Centro de Internacionalização, Campus Básico UFPA e contou com a participação da comunidade acadêmica e de parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

A gestão de Gilmar Pereira tem ênfase nas políticas de inclusão social, expansão multicampi e interiorização do ensino superior (Divulgação)

Natural de Governador Archer (MA), Gilmar Pereira construiu uma trajetória marcada pela superação e pela educação como instrumento de transformação social. Nascido em uma família de origem humilde no interior do Maranhão, suas primeiras experiências com a educação vieram em um contexto de desafios geográficos e socioeconômicos, circunstâncias que o acompanharam durante boa parte da vida acadêmica, moldando sua percepção sobre a importância de políticas públicas inclusivas no ensino superior.

Gilmar chegou à Universidade Federal do Pará como estudante de Pedagogia, curso que concluiu em 1992. Em seguida, especializou-se em História da Amazônia pela UFPA (1993), e após, concluiu mestrado (2002) e doutorado (2005) em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Com formação sólida em educação, dedicou grande parte de sua carreira ao magistério, à pesquisa e à gestão acadêmica.

Professor titular da Universidade Federal do Pará, com foco em temas como educação, trabalho, políticas educacionais e desenvolvimento regional;

Coordenação de campi universitários, especialmente o Campus Universitário do Tocantins/Cametá, entre 2006 e 2014, período em que fortaleceu a presença da instituição no interior do estado;

Dois mandatos como vice-reitor (2016 - 2020 e 2020 - 2024), e posteriormente eleito reitor para o quadriênio 2024 - 2028, após processo eleitoral interno que reforçou sua base de apoio entre docentes, técnicos e estudantes, vencendo com ampla maioria.

A gestão de Gilmar Pereira tem ênfase nas políticas de inclusão social, expansão multicampi e interiorização do ensino superior, esforços que visam ampliar o acesso à educação pública de qualidade em comunidades tradicionalmente marginalizadas.