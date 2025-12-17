Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Reitor da UFPA, Gilmar Pereira, recebe título de Cidadão do Pará 

A iniciativa parlamentar da deputada simboliza o reconhecimento do trabalho do reitor da UFPA

O Liberal
fonte

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira, recebeu o título de Cidadão do Pará durante solenidade, nesta quarta-feira (17) (Alexandre de Moraes/ Ascom UFPA)

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira, recebeu o título de Cidadão do Pará durante solenidade, nesta quarta-feira (17). A honraria é uma proposição da deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), que reconhece a contribuição de Gilmar ao desenvolvimento educacional, social e científico da região amazônica.

A iniciativa parlamentar da deputada simboliza o reconhecimento do trabalho do reitor da UFPA não apenas como gestor universitário, mas como liderança comprometida com a inclusão e a afirmação das vozes amazônicas em espaços nacionais e internacionais.
A cerimônia ocorreu às 16 horas, no Bloco H, Auditório H1, próximo ao Centro de Internacionalização, Campus Básico UFPA e contou com a participação da comunidade acadêmica e de parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

image A gestão de Gilmar Pereira tem ênfase nas políticas de inclusão social, expansão multicampi e interiorização do ensino superior (Divulgação)

Natural de Governador Archer (MA), Gilmar Pereira construiu uma trajetória marcada pela superação e pela educação como instrumento de transformação social. Nascido em uma família de origem humilde no interior do Maranhão, suas primeiras experiências com a educação vieram em um contexto de desafios geográficos e socioeconômicos, circunstâncias que o acompanharam durante boa parte da vida acadêmica, moldando sua percepção sobre a importância de políticas públicas inclusivas no ensino superior.

Gilmar chegou à Universidade Federal do Pará como estudante de Pedagogia, curso que concluiu em 1992. Em seguida, especializou-se em História da Amazônia pela UFPA (1993), e após, concluiu mestrado (2002) e doutorado (2005) em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Com formação sólida em educação, dedicou grande parte de sua carreira ao magistério, à pesquisa e à gestão acadêmica.

Professor titular da Universidade Federal do Pará, com foco em temas como educação, trabalho, políticas educacionais e desenvolvimento regional;

Coordenação de campi universitários, especialmente o Campus Universitário do Tocantins/Cametá, entre 2006 e 2014, período em que fortaleceu a presença da instituição no interior do estado;

Dois mandatos como vice-reitor (2016 - 2020 e 2020 - 2024), e posteriormente eleito reitor para o quadriênio 2024 - 2028, após processo eleitoral interno que reforçou sua base de apoio entre docentes, técnicos e estudantes, vencendo com ampla maioria.

A gestão de Gilmar Pereira tem ênfase nas políticas de inclusão social, expansão multicampi e interiorização do ensino superior, esforços que visam ampliar o acesso à educação pública de qualidade em comunidades tradicionalmente marginalizadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Reitor da UFPA, Gilmar Pereira, recebe título de Cidadão do Pará 

A iniciativa parlamentar da deputada simboliza o reconhecimento do trabalho do reitor da UFPA

17.12.25 19h00

INSPIRAÇÃO

Atleta com autismo viraliza durante treino de apneia dinâmica em Marituba

O professor da jovem disse que ela é a única competidora autista da modalidade no país

17.12.25 18h02

PARÁ

UFPA aparece na lista das universidades mais influentes do mundo

O resultado coloca a UFPA na segunda posição geral no Brasil e na liderança entre as universidades federais

17.12.25 16h12

POLÍCIA

Polícia prende 42 pessoas por envolvimento com facção criminosa no Pará e em mais 6 estados

De acordo com a FICCO, as investigações apontaram que os alvos integram uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, extorsões e ataques contra agentes da segurança pública

17.12.25 13h52

MAIS LIDAS EM PARÁ

Nova CNH

Detran Pará inicia processo de primeira habilitação já adaptado ao novo modelo da CNH; entenda

Atendimento foi retomado na segunda-feira (15) com adequações nos sistemas, nova carga horária e possibilidade de curso teórico pelo aplicativo oficial

16.12.25 17h12

PSS

Funai abre inscrições para concurso com 900 vagas temporárias no Pará; veja detalhes

Processo seletivo simplificado tem inscrições gratuitas, salários de até R$ 6.681,70 e vagas distribuídas em blocos até 2026

12.12.25 21h02

DESENROLADA

VÍDEO: Farinha na air fryer? Paraense mostra como faz comida típica no Japão

Morando fora do Brasil, Nagila Tieme revelou passo a passo como aproveitou macaxeira para fazer farinha, goma e tucupi

14.12.25 15h45

PARÁ

Por que a gripe K é preocupante? Infectologista explica após caso confirmado no Pará

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o subclado K da Influenza A representa uma “evolução notável do vírus”. Especialistas comentam a sua velocidade de transmissão

17.12.25 15h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda