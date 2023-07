Grupo Liberal amplia a produção de conteúdo com o lançamento de novos projetos

O Grupo Liberal lança uma série de novos programas, ampliando o leque de informações que já entrega por meio do jornalismo diário, agora com conteúdos em diferentes segmentos. Entre os objetivos está o de atender ao variado público nas múltiplas plataformas. Para cumprir o desafio, o Grupo Liberal conta com a colaboração e expertise de profissionais e influenciadores digitais que vão entreter, orientar, fazer rir, viajar e alimentar o dia a dia da audiência. Os lançamentos da marca são Mundo Fitness, Chá Todo Dia, Visite o Pará, Doce Amazônia e Nilton Show, além da reformulação do projeto de jornalismo colaborativo da casa, que agora tem a marca 'Você Repórter'.

"A ideia de inovar os conteúdos surgiu da necessidade de se adaptar às demandas do público. Para nós, como grupo de comunicação, é importante explorar novas formas de apresentação, em parceria com influenciadores de grande alcance, e distribuição de conteúdo para acompanhar o avanço da tecnologia", diz Felipe Melo, head de Conteúdo do Grupo Liberal", diz Felipe Melo. "Nossas expectativas envolvem o aumento da audiência, a consolidação da marca como fonte confiável de notícias e entretenimento de qualidade, além da ampliação da cobertura para abranger diferentes segmentos e interesses da sociedade", completa.

Mundo Fitness

Um dos novos quadros da casa, que vai estrear na próxima segunda-feira, 10, é o Mundo Fitness, em colaboração com o dançarino e influenciador digital paraense, Jonathan Feio. A proposta é estimular a prática da atividade física, sobretudo para as pessoas que não gostam de academia ou que têm dificuldade de manter a disciplina nos treinos. O foco é a saúde física e mental do público.

Jonathan Feio vai comandar o projeto Mundo Fitness. (Divulgação)

"Como sou da área da dança, vou tentar estimular as pessoas com a dança, mas também com outras estratégias que fazem bem para a saúde", destaca o influenciador que já tem 119 mil seguidores no instagram e faz shows de dança por vários municípios do estado, além de criar conteúdos com temas que também falam de arte.

A Produtora Executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, diz que o programa vai ser em formato de vídeos e matérias, abordando temas diferentes semanalmente, mas sempre em torno da saúde, qualidade de vida e bem-estar. "Vai ser um conteúdo alto astral", pontua.

Chá todo dia

Ainda na linha de saúde e bem-estar, o público do Grupo Liberal já pode contar com conteúdos especiais de alimentação saudável com a nutricionista Marina Duarte, que há sete anos vem conquistando a confiança de seguidores na internet. A profissional, que estreou na última sexta-feira, 7, mostra que, nas mais diferentes rotinas, é possível se alimentar com qualidade e equilíbrio de forma simples e prática.

Nutricionista Marina Duarte. (Divulgação)

"Vamos compartilhar dicas de como as pessoas podem se alimentar de forma adequada durante o verão, vamos falar sobre os cuidados para que, mesmo durante as viagens, as pessoas não percam o foco e possam dar continuidade com os cuidados com a alimentação. Esses conteúdos serão liberados ao público semanalmente", explica a nutricionista e influenciadora.

Visite o Pará

Para quem ama conhecer novos lugares, o quadro Visite o Pará é, desde o nome, um convite para mergulhar nas belezas do interior do Estado. Quem lidera a excursão é o influenciador Rômulo Dias, que já percorreu nada menos que 129 cidades paraenses e se prepara para conhecer todos os municípios do Arquipélago do Marajó.

Influenciador Rômulo Dias vai falar sobre viagens pelo estado do Pará. (Divulgação)

Com mais de 109 mil seguidores nas redes sociais, Rômulo se tornou um verdadeiro sucesso entre os internautas quando começou, ainda em 2019, a compartilhar algumas das suas viagens pelo país. A meta agora é mostrar o Pará. "O 'Visite o Pará' começou depois de algumas viagens para fora do Estado, quando eu percebia que eu sentia saudade do meu Estado e que eu pouco conhecia. Quando pesquisava 'o que fazer no Pará', sempre vinham os mesmos resultados. Mas o Pará, que equivale a vários países da Europa, devia ter muito mais. Foi daí que surgiu a ideia de um projeto relacionado ao turismo no Pará, mostrando a diversidade que poucos conhecem", conta Rômulo.

Doce Amazônia

Também destacando o que o Pará tem de melhor, mas desta vez na culinária criativa, o Grupo Liberal conta com o vice-campeão do maior reality show de confeitaria da América Latina, Bake Off Brasil, o confeiteiro e designer de bolos Flávio Amoêdo. Ao longo de 15 episódios, ele deve trazer receitas que reúnem os sabores amazônicos e a inventividade da confeitaria. Entre os quitutes estão: brigadeiro de tucupi com jambu, pudim de chicória e o brigadeiro de pirarucu seco.

Flávio Amoêdo. (Carmem Helena/ O Liberal)

Como um verdadeiro mestre da culinária, Flávio garante que as receitas são acessíveis e inclusivas: "Todas são de fácil produção e com ingredientes acessíveis. Haverá também uma descrição de possíveis substituições. E, como intolerante à lactose, não poderia deixar de pensar na inclusão. Isso se dá, devido a nossa dificuldade em encontrar algo assim. Então, teremos receitas inclusivas sim", revelou.

Nilton Show

Reconhecido como o criador dos personagens Dandara Tunner e Malaco Pregador, o humorista Nilton Vasconcelos traz conteúdos com leveza e bom humor. “O programa Nilton Show foi pensado para levar informação e entretenimento de forma muito descontraída para as pessoas”, explica Nilton, que diz que vai falar um pouco de tudo durante os episódios. De acordo com o artista, o mundo inteiro está tenso e tem necessidade de alegria e descontração.

O humorista Nilton Vasconcelos promete arrancar boas gargalhadas do público do Grupo Liberal (Carmem Helena/ O Liberal)

Sobre o artista, a produtora Meg Martins elogia: "Nilton é um dos maiores talentos que nós temos no Pará. A primeira vez que o vi, detectei que ele tinha um talento incrível, raro. E, antes do talento, percebi que ele possuía algo muito especial no caráter e na alma”. E, sobre o programa, ela resume: "Ele vai ser responsável pelas nossas gargalhadas".