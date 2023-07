Luane Favacho é a segunda ‘Musa do Verão’ do Grupo Liberal e fala sobre os cuidados com o corpo

A “Musa do Verão” do jornal O Liberal e do jornal Amazônia deste domingo, 9, é a esteticista e cosmetóloga Luane Favacho. A jovem de 27 anos posou para as lentes do fotojornalista Tarso Sarraf, do Grupo Liberal. Além de cuidar da autoestima e bem-estar de seus pacientes, a influenciadora digital investe nos cuidados com a própria saúde, alimentação e treinos, além de não descuidar a atenção com a pele no verão.

O convite para estampar a “Musa do Verão” veio por meio das redes sociais, contou Lua, como também é conhecida nas redes. A esteticista revelou que foi uma oportunidade e experiência boa, pois já conhecia a qualidade do trabalho de Tarso Sarraf. "Sim, acompanho o trabalho a um tempo, e acho um excelente profissional. Foi tranquilo, me deixou super a vontade, e conseguimos fazer um ensaio bem legal. Um bom profissional passa segurança, e isso é o mais importante", iniciou.

Fazer boas fotos não está ligado somente a escolha do look e o que será visível nas fotos, para Luane, os cuidados são anteriores e vão desde a hidratação aos cuidados com a pele. "Sempre com cuidados corporais e facial, protetor solar sempre, com o nosso clima de Belém do Pará é indispensável, independente se é verão ou não, sempre com cuidados", ponderou.

"Pratico atividades físicas, musculação, e faço procedimentos estéticos frequentemente, para quebra de gordura, estímulo muscular, retenção de líquido, e celulite e flacidez, tenho acompanhamento nutricional também. Sempre fui bem magra, mas tenho visto muito resultados, cuidado mais de mim e dando a devida atenção", revelou seus métodos.

Questionada sobre as dicas de bem estar para curtir o verão sem descuidar da saúde, Lua responde que: "manter uma alimentação mais saudável, praticar atividades físicas e trabalhar na estética facial e corporal porque um corpo saudável pede esse cuidado", destacou.

A cosmetóloga elogiou o projeto do Grupo Liberal e adiantou que o público pode esperar um ensaio que valoriza o corpo real, estimula o autocuidado, e que ainda revela as paisagens dos balneários paraenses. "Importante incentivar as pessoas ao lazer e curtir a vida, pois é verão é isso, sair um pouco da rotina e viver. Corpo real, e incentivar as pessoas que podemos sim ter um uma estética boa e saudável sem procedimentos invasivos, e se aceitar, cuidar do que você tem no momento", finalizou.