Influencer Jonathan Feio estimula o bem-estar por meio da dança e bons hábitos

O conteúdo Fitness, comandado pelo dançarino Jonathan Feio, também faz parte dos novos projetos do Grupo Liberal e vai ser semanal e vai estrear na próxima segunda-feira (10). Jonathan vai ajudar as pessoas que não gostam de academia com dicas importantes para superar limites.

Ele vai dar dicas para quem deseja ter uma vida saudável. Ele explica que a ideia é de levar por meio de seus conteúdos incentivo e motivação para as pessoas por meio da internet. "A ideia é ajudar com que as pessoas façam atividades físicas, saiam do sedentarismo, seja uma caminhada, seja dança. Como sou da área da dança vou tentar estimular as pessoas com a dança, mas também com outras estratégias que fazem bem para a saúde", destaca o influenciador.

Jonathan explica que vai desenvolver vídeos e matérias com temas diferentes, mas sempre abordando saúde, qualidade de vida e bem-estar.

O paraense Jonathan Feio conseguiu conquistar 119 mil seguidores no instagram, até o momento, por meio da dança. Ele dá shows de dança por vários cantos do estado e vem fazendo conteúdos com temas que falam da arte e de saúde também.

A Produtora Executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, está na coordenação do projeto e destaca que a ideia é de levar ao leitor, aos internautas e ouvintes do Grupo Liberal com conteúdos importantes e atualizados. Para isso, foi feita uma seleção entre diversos influenciadores do estado para determinar os escolhidos a fazer parte do projeto.

"A nossa ideia é de levar cada vez mais com compromisso e competência conteúdos importantes e atuais sobre segmentos diversificados", explica Meg Martins.