Por que a gripe K é preocupante? Infectologista explica após caso confirmado no Pará

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o subclado K da Influenza A representa uma “evolução notável do vírus”. Especialistas comentam a sua velocidade de transmissão

Saul Anjos
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

O Brasil registrou o primeiro caso do subclado K da Influenza A (H3N2), popularmente conhecido como "Gripe K". A confirmação foi feita pelo Ministério da Saúde a partir de amostras analisadas no estado do Pará.

A Gripe K apresenta características semelhantes à influenza comum, mas especialistas alertam para a velocidade de transmissão. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o subclado como uma "evolução notável do vírus", gerando atenção das autoridades de saúde.

Alessandre Guimarães, médico infectologista e vice-presidente da Sociedade Paraense de Infectologia (SPI), expressou preocupação. Ele citou o cenário europeu, onde a Gripe K tem causado aumento de casos, levando a OMS a emitir um alerta sobre a "explosão de casos".

O Risco da Transmissão Rápida

Guimarães destacou que países como o Japão enfrentam uma epidemia de gripes com prevalência da Gripe K. A fácil disseminação do vírus é um fator de preocupação, pois a rápida aquisição pela população pode gerar um colapso no sistema de saúde, comparável ao ocorrido com a Covid-19.

"Não sabemos dizer se os sintomas serão graves, mas tudo leva a crer que são os mesmos da Influenza", detalhou o infectologista. Ele reforçou a necessidade de atenção devido ao potencial de sobrecarga dos serviços de saúde.

Sintomas e sinais de alerta

A maior parte dos sintomas da nova variante é a mesma da gripe comum. Isso inclui:

  • tosse,
  • febre,
  • dor de cabeça,
  • dor de garganta,
  • coriza,
  • congestão nasal,
  • dor muscular,
  • dor articular.

Estes são indicativos gerais de uma infecção gripal. No entanto, há sinais específicos que têm chamado a atenção dos especialistas.

"Eventos gastrointestinais, como dor abdominal, náuseas e diarreias, têm aparecido muito nos casos da Gripe K", afirmou Guimarães.

A inapetência, ou falta de apetite, e a indisposição também são observadas.

Em casos de sintomas gripais, medidas como usar máscara, lavar as mãos e evitar locais aglomerados são recomendadas para conter a disseminação do vírus.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da Gripe K pode ser feito por meio de informações clínicas, onde o médico avalia o quadro do paciente. Alternativamente, é possível realizar um diagnóstico laboratorial, que envolve a coleta de secreção nasal para análise.

Para o tratamento, Alessandre Guimarães ressaltou a importância de manter a hidratação e de cuidar dos sintomas mais expressivos. Em alguns países, como a Espanha, a volta do uso de máscaras e o trabalho remoto já são medidas sugeridas para quem apresenta sintomas gripais.

Grupos vulneráveis e a vacinação

Os grupos considerados mais vulneráveis à Gripe K incluem:

  • idosos acima de 75 anos, devido à imunossenescência (envelhecimento natural do sistema imunológico),
  • pacientes cardiopatas,
  • pessoas com restrição de mobilidade,
  • população indígena,
  • pessoas asmáticas.

Ainda não existe uma vacina específica para a Gripe K. Contudo, Guimarães orientou que a população mantenha o esquema vacinal da Influenza em dia. "A vacina que há da Influenza não possui o material genético da Gripe K", explicou.

Anualmente, a vacina da gripe é atualizada, baseada nas cepas virais circulantes. As vacinas com essa nova variante devem ser produzidas no próximo ano. "É importante tomar a vacina da Influenza, porque favorece que a resposta imunológica ocorra", completou o infectologista.

Dicas de etiqueta respiratória para frear o vírus

Para evitar a transmissão da Gripe K e de outras doenças respiratórias, siga estas orientações:

  • Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são um dos principais veículos de gripe.
  • Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço de papel e depois jogue-o no lixo.
  • Na falta de lenço, use o braço para cobrir o nariz e a boca, nunca as mãos.
  • Evite cumprimentos com abraços, aperto de mão e beijo se estiver com sintoma de gripe.
  • Não compartilhe copo, utensílios e toalhas.
  • Lave as mãos com água e sabão ou higienize com álcool em gel.
