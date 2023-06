Ronaldo Maiorana é agraciado com Medalha pelos 132 anos do MPPA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizou nesta quinta-feira (22), a sessão solene em homenagem aos 132 anos da instituição. Durante o evento foram concedidas medalhas comemorativas que contemplaram o governador Helder Barbalho e o diretor-presidente do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, entre outros agraciados. Na ocasião, Ronaldo foi representado pelo filho, Ronaldo Maiorana Júnior.

No dia 22 de junho é celebrado o Dia do Ministério Público do Estado do Pará. A medalha foi concedida a membros e servidores do MPPA e a personalidades ou instituições, públicas e privadas, que prestam relevantes serviços e ações ao Ministério Público e à sociedade.

Na mesma solenidade, a comenda foi outorgada ao procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer; ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Pará (OAB-PA), Eduardo Imbiriba; a procuradores-gerais do MP de outros estados; e membros e servidores do MPPA.

Em seu discurso, o procurador-geral de Justiça, César Mattar, parabenizou Ronaldo Maiorana, em nome do filho Ronaldo Maiorana Júnior, como um dos grandes representantes da comunicação no Estado do Pará. Ele defendeu a liberdade de imprensa e pediu que, ao lado do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a imprensa continue defendendo a democracia no país. O diretor-presidente do Grupo Liberal deixou de comparecer por motivo de saúde, mas exprimiu gratidão por meio de nota.

Integrantes do Colégio de Procuradores do MPPA, durante a solenidade. (Cristino Martins/ O Liberal)

Logo após receber a medalha e o diploma alusivos aos 132 anos do MPPA, Ronaldo Maiorana Júnior recordou que o Grupo Liberal foi fundado pelo avô, Romulo Maiorana, há quase 60 anos, e destacou que o mesmo exerce, desde então, “um papel de muita responsabilidade, o da conscientização da população de seus direitos constitucionais. O papel do Ministério Público é defender esses direitos da população. É uma grande honra para o meu pai poder liderar um grupo de comunicação que colabora com a manutenção e fortalecimento da democracia e da liberdade em nosso estado”.

“O Ministério Público defende todos os temas de direito da população e fiscaliza os deveres do Estado. Ele é crucial para o cumprimento das políticas públicas e dos interesses individuais e coletivos da sociedade. O MP precisa ser uma sentinela, sobretudo, dos mais marginalizados, como bem disse em sua fala, o Procurador-Geral de Justiça César Mattar”, acrescentou Ronaldo Júnior.

Comemoração

O Dia do MPPA foi instituído pelo governador Helder Barbalho, que sancionou no dia 29 de novembro de 2021, a Lei nº 9.357/2021, que reconhece o 22 de junho como o dia do Ministério Público do Pará no calendário oficial do estado. Nessa data o MPPA foi criado com a promulgação da Constituição Estadual de 1891. A data magna da instituição foi reconhecida inicialmente pelo Colégio de Procuradores de Justiça a partir da provocação de César Mattar. O projeto de lei passou pela Assembleia Legislativa, anteriormente.

Governador Helder Barbalho na mesa da sessão solene ao lado de César Mattar. (Cristino Martins/ O Liberal)

Agradecimento

Hoje, 22 de junho, dia que se comemora a instituição do Ministério Público do Pará, tenho a honra de ser congratulado com a “Medalha dos 132 anos do Ministério Público do Pará”. Seja como cidadão, seja como representante do Grupo Liberal, o recebimento da medalha é para mim motivo de grande lisonja.

A relevância do Parquet como instituição que busca assegurar e efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis é inquestionável. Receber uma comenda destinada aos que prestam serviço relevante à sociedade de um órgão tão fundamental para a democracia é como receber um sinal de que estamos no caminho certo, de que tem sido válido todo o esforço coletivo diário para que possamos cumprir nosso compromisso de informar. E, se por um lado a homenagem engrandece o homem e enobrece a alma, por outro lado, faz aumentar ainda mais nosso compromisso, cobra-nos mais responsabilidade.

Expresso o meu sincero agradecimento por tão significativa honraria. O tempo tem demonstrado que o homem somente alcança a plena realização de um ideal elevado quando sabe que é uma parte de um coletivo e que este vem em primeiro lugar. Agradeço, portanto, em meu nome e no nome do Grupo Liberal, ao Ministério Público do Pará (@mppaoficial), ao Dr. Cesar Bechara Mattar, procurador-geral do MPPA, e a todos os membros do MPPA pela honraria concedida e compartilho esta comenda com todos aqueles que, direta ou indiretamente, fazem o cotidiano do Grupo Liberal e com todos que contribuem para o trabalho desenvolvido em prol da cidadania.

Ronaldo Maiorana

CEO do Grupo Liberal



P.S: Devido a uma gripe forte, precisei ser representado pelo meu filho, Ronaldo Jr. (@romaioranajr), mas reitero meu apreço e respeito pelo MPPA.