Grupo Liberal lança 'Conexão Mercado' em festa a agências e profissionais de mídia

O Dia do Mídia foi marcado por uma ação de lançamento oficial do Conexão Mercado, novo projeto do Grupo Liberal de produção de conteúdo com foco na aproximação com o mercado. A ação de marketing contou com uma badalada festa junto às agências de comunicação, na noite desta quarta-feira (21), no hall da empresa. O Conexão Mercado já vem publicando videocasts no portal O Liberal e uma coluna semanal, aos domingos, no jornal O Liberal.

“A gente está aproveitando uma data tão importante para lançar um produto nosso novo que é o Conexão Mercado. É como se fosse um grande veículo de comunicação nosso que vai ter talk show, videocast, coluna no jornal e é focado diretamente para o mercado publicitário e para o mercado como um todo de negócios”, conta a diretora de Mercado do grupo, Aline Viana. “Nosso foco são as agências e os profissionais de marketing, que são os nossos clientes anunciantes. A ideia é usar essa ferramenta para que a gente possa ter sempre aproximação e relacionamento com esse mercado”, acrescenta.

A diretora comercial Rose Maiorana falou em nome do Grupo Liberal destacando o relacionamento de anos com as agências e os profissionais: “Estamos celebrando o Dia do Mídia porque o nosso trabalho com o mercado vai delegar mais o nosso relacionamento, que já vem de anos. É muito legal eles terem vindo. A gente tem que celebrar”.

Rose Maiorana e Aline Viana apresentam o projeto. (Carmem Helena// O Liberal)

A apresentadora do Conexão Mercado, Bel Soares, destacou que o projeto foi lançado já tendo bastante conteúdo disponível. Os videocasts com entrevistas de pessoas de destaque, como os publicitários Orly Bezerra e Pedro Galvão, o empresário Oscar Rodrigues, do Grupo Líder, e Izabela Araújo, presidente do Conselho da Mulher Empresária, estão entre os entrevistados. “Estamos lançando episódios do Conexão Mercado desde o início do ano, assim como a coluna no jornal O Liberal. O Conexão Mercado também realiza ações e relacionamento”.

Um das convidadas a participar do projeto foi a jornalista e cineasta Joyce Cursino, apontada entre as 30 vozes que mudaram a indústria da comunicação em 2022, devido às iniciativas voltadas “ao debate da inclusão, da diversidade, do impacto social e da importância da gente falar com a periferia, da periferias e para a periferia”, acrescenta. “Pra mim, está sendo uma honra esse reconhecimento e valorização. Já atuo como jornalista há dez anos”, acrescenta.

Orly prestigiou o lançamento. “Nada melhor nesse dia discutir um pouco do momento de transformação que a comunicação está vivendo”, disse, prestes a completar 50 anos de profissão. “Para a gente que trabalha com comunicação, todo dia é um desafio porque todo dia se enfrenta algo novo que surge e que você precisa se adequar e fazer com que sociedade seja ouvinte atento àquilo que a gente quer passar”.