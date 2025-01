Governo do Pará entrega Batalhão de Comando e Serviços da Polícia Militar

A governadora em exercício Hana Ghassan entregou, nesta segunda-feira (13), o Batalhão de Comando e Serviços da Polícia Militar. A unidade foi criada por meio da Lei Complementar n.° 153, em julho de 2022, com a funcionalidade de executar os serviços internos do complexo do Comando Geral da PMPA, principalmente após a criação das grandes operações militares, como o “Polícia Mais Forte” (PMF) e “Escola Segura”, que passou a empregar efetivo no reforço do policiamento ostensivo geral da Região Metropolitana de Belém.

VEJA MAIS

Hana Ghassan destacou o reforço empregado pelo Estado para a segurança pública. “Mais um investimento do Governo do Estado na área de segurança, tão importante para o nosso dia a dia e para a nossa população. E na data de hoje, estamos entregando um novo Batalhão de Comando e Serviços com quase 700 servidores, um espaço adequado para que os nossos policiais tenham a retaguarda necessária na área administrativa, para que a gente possa, cada vez mais, fazer como estamos fazendo, que é avançar e reduzir os índices de violência no nosso Estado, melhorando a segurança como um todo”, ressaltou a governadora em exercício.

O espaço contou com um investimento de R$ 287.219,12 e garante mais conforto e comodidade para a tropa que atuará no batalhão, o que reflete no bem-estar dos servidores e mais segurança para os serviços prestados para a população.

O Batalhão de Comando de Serviço foi entregue pela governadora em exercício Hana Ghassan (Foto: Marco Santos / Agência Pará)





“É motivo de alegria para nós, estarmos hoje, inaugurando a sede do nosso Batalhão de Comando de Serviço, que para nós é estratégico dentro da nossa política de segurança pública, que coordena a tropa do Comando Geral e, quando tem necessidade de intensificar o policiamento em determinados bairros, a gente usa o nosso efetivo administrativo do Comando Geral de 700 policiais. Um batalhão com o que há de mais moderno e conforto para que o policial possa estar em condição de prestar um serviço de excelência para a nossa população. A gente não teria conseguido reduzir a criminalidade, se não tivesse essa decisão política de investir maciçamente nas forças de segurança pública”, reforçou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Jr.

A obra teve início em novembro de 2022 e conta com nove compartimentos, divididos entre recepção, sala de comando, espaços administrativos, refeitório, cozinha e alojamento.