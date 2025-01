Polícia Militar vai ajudar a Semob a fiscalizar o trânsito de Belém

Durante a posse do prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), e o vice-prefeito, Cássio Andrade (PSB), o governador do estado, Helder Barbalho, anunciou que na parceria de fortalecimento da Segurança Pública, que integra as esferas federais, estaduais e municipais visa entre algumas medidas a que a polícia militar esteja envolvida na fiscalização do trânsito de Belém.

“Venho agradecer o prefeito pelo gesto de cooperação que permitirá que a polícia militar esteja envolvida na fiscalização do trânsito da capital paraense. Se por um lado a policia ajuda a Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana) no ordenamento do trânsito isso permite também a fiscalização de veiculos, pois a criminalidade trafega por veículos e motocicletas”, destaca o governador do estado.