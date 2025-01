Governo do Pará e Prefeitura de Belém firmam convênio para atuação da PM na segurança do trânsito

O Governo do Pará firmará, neste domingo (12/01), um convênio com a Prefeitura de Belém para formalizar a atuação de policiais militares como Agentes de Autoridades de Trânsito. A medida tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e reforçar a segurança no trânsito da capital paraense. A assinatura ocorrerá durante a entrega do Canal da Gentil, obra de saneamento localizada no bairro de Canudos, que faz parte do legado da COP 30 para a cidade.

A cerimônia contará com a presença da governadora em exercício, Hana Ghassan, do prefeito de Belém, Igor Normando, e do comandante-geral da Polícia Militar do Pará, Coronel Dilson Júnior.

O convênio terá validade de 48 meses, podendo ser renovado, e prevê a atuação de 300 policiais militares na orientação, fiscalização e controle de veículos e pedestres em Belém e nos municípios da Região Metropolitana. Esses agentes utilizarão câmeras corporais (body-cams) durante as operações e, por estarem habilitados como Agentes de Autoridades de Trânsito, poderão também aplicar autos de infração.

VEJA MAIS

Capacitação

A capacitação da primeira turma de policiais militares começou no dia 6 de janeiro, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). O curso possui uma carga horária de 40 horas e será concluído em 6 de fevereiro.

Participam da formação policiais militares lotados em diferentes unidades, como o quartel do Comando-Geral, os Comandos de Policiamento da Capital I e II (CPC I e CPC II), o Comando de Policiamento Especializado (CPE), o Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Belém (CPRM) e o Batalhão de Policiamento Ambiental.

Atualmente, Belém é o único município do Pará a contar com um convênio desse tipo, que permite a atuação de policiais militares como Agentes de Autoridades de Trânsito.