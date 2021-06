PM inicia operação para redução de criminalidade em 26 bairros de Belém

As ações ostensivas devem ser reforçadas em 26 bairros da capital paraense durante a operação "Comando Supremo", deflagrada nesta quinta-feira (10) pela Polícia Militar. Ao todo, 404 policiais militares, 116 viaturas e 56 motocicletas serão empregadas na força-tarefa, que conta ainda com a parceria de agentes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Departamento de Trânsito (Detran) e da Guarda Municipal de Belém. O objetivo é manter a redução dos índices de criminalidade e proporcionar mais segurança à população.

Segundo o comandante de Policiamento da Capital I, coronel Getúlio Rocha, a operação será implantada com base no policiamento ostensivo direcionado, com ações planejadas conforme a necessidade de cada área. As estatísticas, e principalmente as denúncias realizadas pelo cidadão, vão servir como base para as ações.

Serão realizadas as operações Barreira, Saturação, Incursão e Pontos Base Estratégicos (PBE) em locais e horários específicos, conforme as estatísticas de segurança pública. Ainda de acordo com o comandante do CPC I, mais de 1 milhão de pessoas serão diretamente beneficiadas na operação, que não tem data de encerramento.

"Os bons resultados são fruto do trabalho sério desenvolvido pelos comandos operacionais por meio da tropa, que tem respondido bem. A operação 'Comando Supremo' conta com reforço, inclusive, de todo o efetivo administrativo dos quartéis envolvidos. Com isso, esperamos reduzir cada vez mais os índices de criminalidade na capital e em todo o Estado", declarou o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior.

O comandante destacou, ainda, a importância da participação do cidadão, que pode denunciar crimes anonimamente e forma gratuita pelo Disque Denúncia 181 ou pelo Centro Integrado de Operações 190.

Nesta quinta-feira, por volta de 430 agentes de segurança pública foram mobilizados na Operação Comando Supremo, que incluiu o Graesp, 18 agentes da Guarda Municipal de Belém e seis agentes do Detran.