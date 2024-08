Filhote de gavião-real é resgatado em Porto de Moz após se chocar com fiação elétrica

Um filhote de gavião-real (Harpia harpyja), ave de rapina mais imponente do Brasil e maior águia das Américas, foi resgatado na quarta-feira (14), no município de Porto de Moz, no oeste do Pará. A ave, que é uma das mais fortes do planeta, se chocou com a fiação elétrica de uma reserva sustentável extrativista da região, ferindo uma das asas.

Para garantir um resgate ágil, uma empresa de energia que atua na região forneceu o combustível necessário para que equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) se deslocassem até Porto de Moz.

O filhote foi transportado nesta quinta-feira (15), para Altamira, no sudoeste paraense, onde foi submetido à avaliação de veterinários. Posteriormente, a ave foi levada para o BioParque Vale Amazônia, em Parauapebas, no sudeste do Pará, onde receberá tratamento especializado. Esse é o primeiro passo para determinar se o animal poderá ser reintegrado à natureza.

O gavião-real, também conhecido como Harpia, é uma espécie vulnerável à extinção e está incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação de Endêmicas e Ameaçadas de Extinção da Fauna da Região do Baixo e Médio Xingu (PAN Xingu). Este plano foi desenvolvido em uma parceria entre a Norte Energia, o Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que também administra o BioParque Vale Amazônia.

Considerada a águia mais forte do mundo, a Harpia harpyja possui um bico potente, garras maiores que as do urso pardo americano e pernas tão grossas quanto o punho de um homem adulto.