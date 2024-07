Porco-espinho é resgatado de poste no bairro do Curió-Utinga, em Belém

Um porco-espinho foi resgatado de cima de um poste de energia elétrica, no início da tarde desta quinta-feira (18), por volta das 13h, na Avenida João Paulo II, em frente ao Parque Estadual do Utinga, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Moradores da área relataram que o animal foi avistado pela primeira vez às 8h e que deu para perceber que ele não sabia como sair dali. Eles também fizeram um só questionamento: "como esse tipo de bicho foi subir num poste?".

O comerciante Rogério Oliveira, morador que acionou o resgate, tem uma venda de café da manhã bem embaixo do poste. Ele viu o animal e suspeitou que fosse apenas um rolo de fios de telefone emaranhado. Ao perceber que se tratava de um porco-espinho, ligou para o número de emergência, 190, que o direcionou para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

“Eu percebi uma coisa estranha no poste, foi quando percebi que se tratava de um porco-espinho. Foi quando liguei para o 190 e solicitaram os Bombeiros e a Polícia Ambiental. Alguns moradores o viram desde cedo, mas eu o percebi por volta das 10h20. Não vi como ele chegou lá em cima. Do jeito que eu vi ele, ele permaneceu no mesmo local e posição, não tentou sair de cima do poste”, conta Rogério Oliveira.

O resgate foi feito pelo CBMPA e pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). Conforme o sargento Nélio Júnior, do Corpo de Bombeiros, o animal será devolvido para a natureza. "Deve passar por avaliação da veterinária do BPA antes de ser entregue à natureza novamente. A soltura do animal deve ser no Parque do Utinga", adianta.

(estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade)