VÍDEO: preguiça é resgatada por moradores em muro próximo à cerca elétrica, em Belém

Um bicho-preguiça foi encontrado no muro de uma casa, que possui sistema de cerca elétrica, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, na manhã desta quarta-feira (17), por volta das 7h30. Apesar do risco de um acidente grave e até mesmo fatal pela proximidade com a cerca, o animal foi resgatado com segurança por moradores do condomínio Jardim Tororó, localizado na estrada da Ceasa.

Ao perceber que a preguiça estava correndo risco de levar choque, Andrelino Monteiro, morador do local, correu até os donos do imóvel para pedir que a cerca fosse desligada.

Após avisar os vizinhos, ele retirou o bicho do local e, com a ajuda de outros moradores, soltou a preguiça em uma área de mata. Já nanatureza, o animal foi registrado por um vídeo.

O que fazer se encontrar um animal silvestre em área urbana?

Mesmo com o sucesso no resgate do bicho-preguiça e das decisões corretas tomadas pelos moradores, o Centro Integrado de Operações (Ciop) deve ser acionado, pelo número 190, sempre que um animal silvestre for encontrado em área residencial ou urbana. O resgate será feito pelo batalhão de Polícia Ambiental com segurança e ele será destinado ao local mais adequado.