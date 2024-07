Ameaçado de extinção, gato-maracajá é morto por atropelamento no Pará

Um gato-maracajá, espécie ameçada de extinção, morreu pós ser atropelado no início da manhã de quarta-feira, 10, na rodovia PA-324, em Santarém Novo, município no nordeste do Pará.

Segundo testemunhas, o atropelamento aconteceu quando o animal tentava atravessar a rodovia. Ele foi atingido por um carro. O condutor do veículo ainda teria prestado socorro ao felino, acionando o Corpo de Bombeiros, mas o animal não resistiu e morreu no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) confirma, em nota, que "o animal foi resgatado na estrada, mas não resistiu aos ferimentos".

O gato maracajá é um dos animais na lista de espécies com risco de extinção no Brasil. A espécie é ameaçada principalmente pela caça ilegal e o desmatamento do hábitat.