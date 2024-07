Cidade da Amazônia está entre uma das mais caras para se viver no Brasil; veja a lista

Um levantamento feito pela consultoria global Mercer apontou quais são as cinco cidades mais caras para se viver no Brasil, considerando o custo de vida dos moradores. Segundo a pesquisa, divulgada pelo portal Terra, uma cidade da Amazônia aparece na lista.

Confira o ranking nacional:

1º. São Paulo: tem o maior custo de vida do país e fica em 124º lugar no ranking mundial

2º. Rio de Janeiro: com cerca de 6,2 milhões de habitantes, a Cidade Maravilhosa é 150ª mais cara para se viver no mundo e a que tem o 2º maior custo de vida do Brasil

3º. Brasília: a capital do país ocupa a 179º posição no ranking global

4º. Manaus: capital do Amazonas, Manaus é a cidade da Amazônia na lista das cinco mais caras para de viver no Brasil. No ranking mundial, essa cidade da região Norte do Brasil ocupa a 182ª colocação

5º. Belo Horizonte: fechando a lista das cinco cidades brasileiras mais caras para se viver, está a capital mineira. BH tem 2,3 milhões de habitantes e ficou no 185º lugar no ranking mundial.