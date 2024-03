Mais três cidades paraenses são incluídas do Mapa do Turismo Brasileiro

Mais três municípios foram inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro do Ministério do Turismo (MTur). Agora, as cidades de Jacundá, Itupiranga e Eldorado do Carajás, todas do sudeste paraense, se juntam a outras 50 cidades já pertencentes ao Mapa. Com isso, o Pará passa a ter 53 municípios incluídos no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapa), com prioridade para acessarem recursos do governo federal, via MTur, no que diz respeito ao desenvolvimento da infraestrutura turística.

Jacundá

Fundada em 1952, a cidade possui uma rica história desde os tempos coloniais, habitada por povos indígenas. O Parque Nacional é uma das principais atrações, oferecendo trilhas para caminhadas e passeios de barco, ideal para amantes da natureza. A cidade é famosa também por seus pratos típicos, destacando-se os peixes de água doce como tambaqui e pirarucu, além da produção de frutas tropicais como açaí e cupuaçu. Eventos como o Festival do Tambaqui e a Festa do Divino Espírito Santo são populares entre moradores e turistas.

Itupiranga

A cidade é famosa por suas praias paradisíacas, como a do Araruna, com águas cristalinas e areias brancas, ideal para relaxar e desfrutar de atividades aquáticas. A trilha da Cachoeira do Arco-Íris, com cerca de 5 km de extensão, é uma das atrações mais populares, levando os visitantes por uma caminhada pela natureza até uma cachoeira. O Mirante do Pôr do Sol também é um dos atrativos, e oferece uma vista panorâmica da cidade e do Rio Tocantins.

Eldorado dos Carajás

A Serra dos Carajás é uma das principais atrações turísticas de Eldorado dos Carajás, principalmente para que é adepto ao turismo ecológico. Com uma altitude de aproximadamente 700 metros, a serra oferece uma vista panorâmica deslumbrante da região. Além disso, é possível realizar trilhas ecológicas, observar a fauna e flora local e visitar as famosas cavernas da região. Cachoeira do Tucunaré, Museu de Eldorado dos Carajás, Parque Nacional dos Carajás e o Mirante do Morro dos Macacos são atrativos imperdíveis da cidade.