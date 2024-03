Às vésperas da COP 30, governo federal prioriza investimentos no turismo sustentável do Pará

A preservação da Amazônia, por meio da conservação dos mananciais de água e da manutenção da floresta em pé, é uma das pautas prioritárias do governo federal, que vê o turismo sustentável e consciente como uma das melhores formas de garantir essa proteção. Com investimentos na infraestrutura da região, mas pensando também na garantia dos direitos dos povos originários e da floresta, o Ministério do Turismo tem direcionado suas ações para a Amazônia, visando ao crescimento social e econômico local. No Dia do Turismo Ecológico, ou Ecoturismo, celebrado nesta sexta-feira (1º), O Liberal traz uma entrevista exclusiva com o ministro do Turismo, Celso Sabino.

No ano passado, a revista Forbes elegeu o Brasil como o melhor país do mundo para se fazer ecoturismo. O Índice de Ecoturismo, elaborado pela plataforma global Forbes Advisor, ranqueia os países com base na avaliação da biodiversidade, quantidade de atrativos naturais e parques reconhecidos pela Unesco e na sustentabilidade desses destinos. Alcançando a pontuação de 94,9/100, bem à frente do México, que ficou na segunda colocação, com 86 pontos, o Brasil é o país com a maior biodiversidade entre todos os 50 destinos pesquisados, com mais de 43 mil espécies de animais e plantas diversas, de acordo com o estudo.

O ministro do Turismo do governo federal, Celso Sabino, acredita que, no âmbito da discussão de preservação do meio ambiente e de combate às mudanças climáticas, uma das melhores formas de proteger o meio ambiente é por meio do turismo sustentável. Não à toa, a Pasta está investindo nessa área e passou a integrar o Plano de Preservação do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, iniciativa do governo federal. “Pela primeira vez isso acontece, justamente por acreditarmos que o turismo é uma das soluções para a manutenção da floresta em pé e preservação dos mananciais de água através de uma exploração sustentável do ecoturismo, visando à preservação do meio ambiente”, pontua Sabino, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

COP 30

Às vésperas da realização da 30ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP 30), principal debate sobre meio ambiente da Organização das Nações Unidas (ONU) e que está marcado para ocorrer em Belém, no ano que vem, o ministro diz que é preciso incentivar o turismo ecológico na Amazônia. De acordo com uma pesquisa enviada com exclusividade à reportagem, somente 23% dos brasileiros sabem da realização da COP 30 na capital paraense.

Além disso, o estudo, assinado pelo Ministério do Turismo, aponta que o turismo no Brasil já sente os impactos das mudanças climáticas - 27% dos entrevistados afirmaram ter desistido de uma viagem ao Brasil motivados por efeitos de alteração de clima, enquanto 63% deles concordam que a atividade do turismo é prejudicada pelas mudanças climáticas como chuva, seca forte ou calor e frio extremos.

“O governo do presidente Lula tem direcionado suas ações para a região Norte, para potencializar o turismo. O indivíduo que vive na Amazônia, nas florestas, nas margens dos rios, precisa ter a garantia de que terá a mesma capacidade de se desenvolver e a mesma perspectiva de crescimento social e econômico que um indivíduo que vive em uma grande metrópole”, destaca Celso Sabino.

Investimento

Uma nova ação do governo federal promete alavancar o turismo sustentável no oeste do Pará. Segundo o ministro, há uma parceria com o governo do Pará, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para o desenvolvimento da região do Tapajós, mais especificamente nos municípios de Santarém e Belterra.

O chamado “Polo de Desenvolvimento do Tapajós” vai prever a liberação de áreas para uso e exploração do turismo sustentável por meio de resorts, com licenciamento ambiental e, nas palavras de Sabino, com “toda atenção para questões sustentáveis”. A Pasta, no entanto, não citou o montante que será destinado para essa obra. Celso diz que o empreendimento é inspirado em outro polo desenvolvido pelo Ministério do Turismo na Paraíba.

“Levou a uma região pouco valorizada infraestrutura, desenvolvimento e valor agregado. A região hoje vale muito mais do que antes, está havendo a implantação de cinco grandes resorts, e queremos fazer algo parecido no Pará, no Tapajós, aproveitando as belezas que temos das praias do ‘caribe amazônico’”, afirma. Além disso, a ideia é também aproveitar a proximidade da Amazônia com grandes mercados, como o Panamá, os Estados Unidos, o México e o Caribe, com o objetivo de “capturar” turistas que buscam passeios de sol e praia no Caribe e trazê-los para conhecer o sol e as praias da Amazônia.

Há um Grupo de Trabalho formado pelo governo federal e o estadual, de acordo com Sabino, para buscar soluções e superar gargalos na região. Mas, o ministro destaca que o intuito da Pasta é “levar a Amazônia para o mundo”, o que será facilitado com a realização da COP 30 em Belém. Celso menciona que nunca houve uma reunião da ONU para tratar de meio ambiente, mudanças climáticas e preservação das florestas e dos mananciais de água dentro do local no planeta que reúne a maior biodiversidade concentrada em uma única região. Mais ações do governo federal para o turismo da Amazônia serão destacadas na edição de domingo de O Liberal, que também traz trechos da entrevista exclusiva.