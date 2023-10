Obras de reestruturação devem impulsionar turismo sustentável no Parque Estadual de Monte Alegre

Técnicos do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) deram início, nesta semana, ao levantamento das necessidades físicas e estruturais do Parque Estadual de Monte Alegre, na região de integração do Baixo Amazonas. As melhorias na Unidade de Conservação (UC) fazem parte do planejamento estratégico do órgão ambiental do Governo do Estado.

Localizado no município de Monte Alegre, o Parque é uma importante UC de Proteção Integral do Ideflor-Bio. O local abriga os sítios arqueológicos mais antigos da Amazônia sul-americana, com mais de 11 mil anos de existência, além de uma rica biodiversidade de espécies da fauna e flora da Amazônia.

Durante o trabalho realizado pela equipe técnica, foram avaliados itens como o Centro de Acolhimento do Parque, trilhas de acesso, sinalização, áreas de lazer e demais estruturas de apoio aos visitantes. Após essa etapa, será elaborado um plano de ação detalhado, que contemplará as intervenções necessárias para a revitalização do Parque Estadual de Monte Alegre. Este estudo inclui desde a recuperação das trilhas e estruturas existentes até a implantação de ações de educação ambiental.

“É com grande satisfação que recebemos a notícia das obras de melhorias no Parque Estadual de Monte Alegre. Sem dúvidas, vão garantir um ambiente mais seguro e agradável para nossos visitantes. Agradecemos pelo empenho de todos e esperamos que esses avanços contribuam para a preservação desse patrimônio natural”, pontuou Jorge Braga, gerente da Região Administrativa Calha Norte I (GRCNI).

Potencial

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, afirmou que a reestruturação do Parque Estadual de Monte Alegre é de extrema importância para a conservação do patrimônio natural e cultural da região. “Além disso, a ação realizada na UC tem o potencial de impulsionar o turismo sustentável na área, gerando benefícios socioeconômicos para a comunidade local”, enfatizou.

Nilson Pinto disse, ainda, que o Governo do Estado, por meio do Ideflor-Bio, em parceria com outras instituições, está empenhado em promover a recuperação e a valorização dos parques estaduais e áreas protegidas do Pará. “A visita da nossa equipe técnica representa mais uma etapa desse importante trabalho, que visa garantir a preservação e o uso sustentável desses espaços, contribuindo para o desenvolvimento socioambiental do estado”, concluiu o presidente do Ideflor-Bio.