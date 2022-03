Parque Estadual Monte Alegre é escolhido como patrimônio cultural imaterial do planeta

O Parque Estadual Monte Alegre (Pema), no Oeste do Pará, foi escolhido como monumento mundial de valor inestimável, pela organização sem fins lucrativos World Monuments Fund (WMF). Com a nomeação, o parque paraense passa a ser o único monumento brasileiro na lista dos 25 mais importantes para a cultura mundial.

O Pema abriga o sítio arqueológico mais antigo da Amazônia sul-americana, com pinturas rupestres de aproximadamente 12 mil anos, além de ser habitat natural de espécies de animais ameaçados de extinção, como a ave Cacaué, a Aratinga maculata. O território tem aproximadamente 3,7 mil hectares, ou 36,78 quilômetros quadrados, formado por diversas grutas e orifícios entre formações rochosas.

O Pema também é composto por diversas grutas e orifícios entre formações rochosas. (Reprodução / IDEFLOR-Bio)

Para a arqueóloga Edithe Pereira, do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), a nomeação do Parque é sinal de reconhecimento da importância arqueológica e de toda a região do município de Monte Alegre. "A nomeação vai ajudar imensamente o Parque e também os pesquisadores que atuam na região a angariar recursos para incrementar as pesquisas, potencializar trabalhos junto às comunidades que vivem no entorno do Parque, além de fomentar o turismo que já existe na região, dando qualidade aos conteúdos que são repassados pelos guias turísticos locais", destaca.

Segundo a gerente do Parque Estadual Monte Alegre e da APA (Área de Proteção Ambiental) Paytuna, Patrícia Messias, além dos recursos para o Pema, a nomeação fortalece a proteção do patrimônio arqueológico e, para isso, o envolvimento da comunidade científica é fundamental:

“A parceria entre o Museu Emílio Goeldi e comunidade científica é de extrema importância para que o patrimônio possa ser preservado e compreendido quanto ao seu valor histórico para gerações futuras. Dizer que o Parque está entre os 25 monumentos que precisam de atenção não significa que não está sendo preservado, e sim que precisa de um olhar atencioso para a Unidade de Conservação”, explica a gerente.

O território tem aproximadamente 36,78 quilômetros quadrado. (Reprodução / IDEFLOR-Bio)

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-Bio), órgão gestor das 27 Unidades de Conservação (UCs) do Pará, entre elas o Parque Estadual Monte Alegre, explica que, ao fazer parte da lista do WMF, o espaço fica sob a atenção das autoridades locais e internacionais, para garantir proteção e conservação da área para as futuras gerações.

A diretora de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação do IDEFLOR-Bio, Socorro Almeida, ressalta que, durante todo o ano, são promovidas atividades de educação ambiental e cursos de capacitação para profissionais relacionados ao turismo e para moradores do entorno do Parque visando o cuidado e preservação do Pema. “São realizados treinamento com brigadistas, cursos de capacitação em condutores de trilhas e caminhadas, técnicas de implantação de sistemas agroflorestais, capacitação em meliponicultura (criação de abelhas silvestres nativas sem ferrão), ecoturismo de base comunitária, entre outras ações”, detalha.

O Pema é, atualmente, o único Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro selecionado pelo programa internacional "World Monuments Watch", da organização sem fins lucrativos World Monuments Fund (WMF). Entre os monumentos selecionados, estão ainda as mesquitas e o cemitério Koagannu, das Ilhas Maldivas; o parque arqueológico de Teotihuacan, no México, e o castelo Hurst Castle, na costa sul da Inglaterra.