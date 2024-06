Municípios do Pará estão fora do ranking de cidades mais violentas do mundo

Nenhum município do Pará está no ranking das cidades mais violentas do mundo, conforme publicação da plataforma europeia Numbeo.com, que reúne um banco de dados global sobre condições de vida em cidades, com informações sobre qualidade de vida e indicadores de criminalidade baseados na percepção pessoal de visitantes e turistas. Outras cidades do Brasil aparecem entre as 346 da lista, a exemplo do Rio de Janeiro, Fortaleza e Belo Horizonte.

"Isso é a nova realidade da segurança no Estado do Pará", afirmou o governador, Helder Barbalho, em pronunciamento nas redes sociais na última terça-feira, 28, comentando a novidade. Na ocasião, o chefe de estado também divulgou novos investimentos em segurança pública:

"Nós estamos entregando as duzentas primeiras motos, de um total de 750, para a nossa Polícia Militar, além disso, entregamos 3.500 novas pistolas para nosso policiamento e mais de 900 rádios HP, equipando a polícia em infraestrutura para combater a criminalidade e manter a paz da nossa população", anunciou.

O titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, também celebrou o resultado positivo de o Pará:

"Lembramos que o Pará, em 2017 e 2018, já teve várias cidades nesta lista. Infelizmente, Belém figurou, em 2018, como a 10ª cidade mais violenta do mundo e também já foi a capital mais violenta do Brasil. Nós temos a honra de verificar que, neste novo estudo, nenhuma cidade do Pará consta, hoje, nessa triste lista. Ainda naquela época, o Pará chegou a registrar mais de 4 mil crimes violentos letais intencionais, mas, em 2023, nós fechamos o ano com menos de 2 mil. Uma redução de cerca de 50% daquilo que nós tínhamos há cinco anos atrás".

Além da redução na criminalidade observada no fim do ano passado, a Segup também destaca uma redução histórica nos homicídios desde 2010: de janeiro a dezembro, ocorreram um total de 1.963 homicídios, indicando uma redução de 13% se comparado a 2022 e de 48,18% em relação ao ano de 2018.

Já nos quatro primeiros meses de 2024, o Estado do Pará computou uma redução de 58% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) em relação ao comparativo de janeiro a abril dos últimos seis anos. De 1 de janeiro a 23 de maio, conforme a Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), o Pará reduziu o número de CVLIs, preservando mil vidas durante esse período, comparado com o ano de 2018.

Para o secretário de segurança, o bom resultado do Pará é consequência de investimentos na área da segurança pública.

"Isso se deve muito à tecnologia, aos equipamentos de ponta que estão sendo comprados para o Pará, os melhores do mundo estão sendo empregados. Além de inteligência artificial, integração de base de dados, integração das forças de segurança", descreve Ualame Machado.

O titular da Segup destaca, ainda, o investimento no aumento das corporações: "Nós tivemos os maiores concursos da história das corporações do Pará, com o maior concurso da Polícia Militar em andamento, com 4.400 vagas, Corpo de Bombeiro Militar, com quase 2 mil vagas, Polícia Civil, com mais de 1.400 policiais ingressados. Todos os órgãos de segurança pública tiveram um forte investimento".