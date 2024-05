Inep aciona a Polícia Federal sobre golpe do falso site do Enem

Um site falso, simulando a página do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), funcionava aplicando golpes em candidatos interessados em se inscrever no exame. O endereço emitia boletos de R$ 85 para os estudantes. Na quinta-feira (30), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, acionou a Polícia Federal para investigar o site, retirado do ar na manhã desta sexta-feira (31). As autoridades ainda tentam identificar o criador.

A página pedia para o candidato informar todos os dados pessoais e depois gerava um boleto para, supostamente, quitar a taxa de inscrição, no valor de R$ 85, o mesmo cobrado pelo governo. Há dezenas de relatos de vítimas nas redes sociais.

VEJA MAIS

Em nota à Folha de São Paulo, o Inep disse que a página do participante do Enem — que pode ser acessada pelo portal do Inep ou pelo endereço enem.inep.gov.br/participante —, está funcionando normalmente, sem registros de interferência.

"Importante ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição é feito por meio de boleto do Banco do Brasil, só disponibilizado ao inscrito após acesso ao sistema do exame por meio do login único do gov.br", explica o instituto.

No X, antigo Twitter, estudantes fizeram publicações indignadas relatando terem caído no golpe ou conhecerem alguma vítima.

"Minha colega de trabalho caiu no golpe do Enem. Coitada, tive que ajudar a bichinha, toda se tremendo, falando que não tinha dinheiro para pagar uma segunda inscrição", escreveu um usuário.

"Não basta a humilhação que vou passar para fazer Enem no meu aniversário, ainda caí no golpe e tô pedindo a Deus que o banco estorne meu dinheiro", publicou outro.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota ao Inep e à PF e aguarda retorno.