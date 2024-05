Inscrições para o Enem 2024 começam nesta 2ª feira; veja o passo a passo para se inscrever

Começa nesta segunda-feira (27) o período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O candidato pode fazer sua inscrição até o dia 7 junho, por meio do Portal do Participante, utilizando senha e login do Gov.br. O prazo para pagar inscrição (R$ 85) vai de 27 de maio a 12 de junho.

Como fazer a inscrição do Enem 2024?

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site do Governo Federal, pela página do participante: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

Após acessar a página de inscrição, na tela inicial, serão solicitados o número do CPF e a data de nascimento do participante. Posteriormente, o candidato deve preencher uma ficha com os seus dados pessoais, como número da identidade e endereço.

- Registro de senha:

Em seguida, o candidato deverá criar uma senha de, no mínimo, seis, e, no máximo, dez caracteres. É importante lembrar-se de guardá-la para consultar o resultado e participar dos processos seletivos que utilizam a prova como critério de seleção.

- Atendimento especial:

Caso o candidato precise de atendimento especial para fazer a prova, ele deve informar se necessita já no ato da inscrição.

- Escolha da língua estrangeira e local para fazer a prova:

O candidato deve selecionar um idioma (inglês ou espanhol) para responder a prova de língua estrangeira. Além disso, também deve escolher a cidade onde deseja realizar o exame.

- Situação escolar e econômica:

O estudante precisa responder às informações relacionadas à sua situação no ensino médio. Bem como, responder a um questionário socioeconômico com questões sobre renda e grupo familiar.

- Finalizar inscrição:

E por fim, ao finalizar a sua inscrição, o candidato deve imprimir o boleto e realizar o pagamento, que pode ser pago mediante pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco), até a data de vencimento que está especificada no documento, caso contrário a inscrição será cancelada.

Quando vai ser a prova do Enem 2024?

As aplicações das provas do Enem 2024 serão feitas em dois domingos:

- 03 de novembro de 2024 (Linguagens, Códigos e suas tecnologias, além da Redação e Ciências Humanas e suas tecnologias)

- 10 de novembro de 2024 (Ciências da natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.

Com a publicação do gabarito no dia 20 de novembro de 2024. Já o resultado será divulgado em janeiro de 2025, no dia 13.

