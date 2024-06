Criança estuprada por catador de recicláveis vai passar por cirurgia em Minas Gerais

A criança de 9 anos estuprada e espancada por um catador de recicláveis, de 41, no bairro Salvaterra, Zona Sul de Juiz de Fora (MG), continua internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI). O boletim médico divulgado pela Santa Casa de Misericórdia na terça-feira (11/6) revelou que a paciente vai passar por uma cirurgia. O motivo do procedimento não foi informado pelo hospital. O estado de saúde da vítima é estável, segundo o boletim.

De acordo com o Metrópoles, o suspeito foi preso na última sexta-feira (7/6) e vai responder por tentativa de homicídio qualificado e estupro de vulnerável. Ele levou a menina em um “carrinho” para um matagal na Rua Domingos Húngaro, onde teria abusado sexualmente da criança e a agredido.

O caso

A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (6/6) pela Polícia Militar (PM). A corporação foi acionada após receber uma denúncia de que a menina teria sido levada por um catador. Os militares verificaram câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região e identificaram o trajeto do suspeito, que teria seguido em direção à Avenida Deusdedith Salgado.