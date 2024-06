Enamorados, Nicolas Prattes e Sabrina Sato trocam declarações apaixonadas

O Dia dos Namorados, na quarta-feira (12), foi marcante para o novo casal do momento, o ator Nicolas Prattes e a apresentadora Sabrina Sato. Eles aproveitaram a data para trocar declarações de amor. Nicolas compartilhou vídeos de momentos juntos dos dois e expressou como se sente ao lado de Sabrina.

"Quando eu me dei conta a gente já tava misturado, igual voadora que é pra ir no peito mas transcende direto pro coração. Entendo amor como não só o olhar pro outro, mas olhar pra mesma direção. Direção essa que só a gente vê porque só a gente vive. Nós já somos mais que eu e você", postou Nicolas.

Apaixonado, o ator prosseguiu: "Amo tudo que a gente faz. Amo o abraço que demora e o silêncio que conforta e o Beijo Suado. Sem sombra de dúvida, o Sol é pra quem vive a vida. Tenho a sorte de ser viciado em correr atrás do que eu acredito. E sorte de encontrar quem tem coragem de fazer junto. Um caloroso e comovente, Feliz dia dos Namorados".

Sabrina Sato retribuiu a iniciativa, demonstrando os sentimentos dela para com o namorado. "Te amo muito", disse a apresentadora.

Romance

Sabrina Sato e Nicolas Prattes relembraram quando o romance entre eles começou."A gente se encontrou algumas vezes rapidamente. Uma delas foi na festa de Hering, que foi quando você derrubou meu chapéu e minha peruca quase", disse Sabrina, dando risada. "Caraca, isso foi... Eu tentei ajudar, fui dar um abraço e ela estava com um chapéu grande", contou Nicolas. "Pequeno gente, super discreto como vocês me conhecem", ironizou a apresentadora.

Nicolas continuou detalhando a história. "Tinha algumas pessoas em volta dela, como sempre, aí fui dar um abraço: ‘Oi, tudo bem?’. Aí derrubei e sabe quando você tenta ajudar, mas atrapalha? Enfim. A gente passou a virada do ano se falando". Sabrina Sato revelou que esse encontro acabou rendendo uma conversa longa. "A gente passou uma noite conversando bastante", destacou a apresentadora."Uma noite? Eu nem dormi, acho", completou Nicolas. "A gente passou uma noite conversando, sim. Aí, você falou: ‘Vou para São Paulo te ver’", disse Sabrina.

Os dois contaram que eles precisaram encontrar espaço na agenda para engatar o romance. Sabrina disse que eles dois somente tinham folga em um único dia. "Eu acho que essa questão do tempo, que é o que estamos falando, sempre soubemos aproveitar muito a nosso favor. Porque tinha tudo para dar errado até pelo tempo de distância que tem de vida um do outro. A gente sempre fez o tempo trabalhar ao nosso favor, sempre fizemos as dez horas muito bem aproveitadas", ressaltou a apresentadora.

Como revelou Nicolas, o primeiro café da manhã que os dois tiveram juntos depois de conseguirem se encontrar foi com a família da apresentadora. "O primeiro café da manhã, o dia seguinte já conheci a família inteira", disse o ator.