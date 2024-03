Nicolas Prattes publica álbum de fotos em viagem com Sabrina Sato

Em clima de romance, Nicolas Prattes compartilhou nesta terça-feira (27), registros das férias com a suposta nova namorada, Sabrina Sato. Os dois revelaram, discretamente, um possível namoro durante o desfile da rainha de bateria da Gaviões da Fiel, na Marquês de Sapucaí.

Nas redes sociais, o ator incluiu uma foto da apresentadora ao abrir um álbum da viagem, acompanhado de uma legenda discreta na publicação. "Quem sabe... ", escreveu ele. Na imagem, Sabrina aparece de costas e na contraluz vendo um macaquinho na sacada. A modelo também se manifestou e comentou: “Lindo” na publicação.

Antes disso, Nicolas já havia publicado um vídeo gravado pela mãe de Zoe em seus Stories do Instagram. Na gravação, Sabrina tenta captar imagens do ator surfando, mas não consegue. Eles se divertem quando ela mostra apenas o ator caindo na água. Apesar de não aparecer no vídeo, é possível ouvir a risada única da apresentadora.

As coincidências geraram curiosidade entre os fãs sobre os próximos passos do casal. “Acho que não é a Sabrina”, refletiu uma internauta. “Sabrina, que casal lindo, amo. Doida para ver uma foto de vocês juntos”, completou outra.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)