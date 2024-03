Após nove anos, Nicolas Prattes não renova contrato e deixa a Globo

Nicolas Prattes se despediu da novela Fuzuê na última sexta-feira (01) , mas não teve o contrato renovado na Tv Globo após nove anos na emissora. Nome de grande notoriedade nas produções mais recentes do canal, o ator não escapou da nova política de recrutamento.

O mais novo namorado de Sabrina Sato até agora não foi escalado para nenhum futuro trabalho na emissora, ou no Globoplay, o serviço de streaming da casa. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Curiosamente, Nicolas Prattes chegou a chamar a atenção por ter sido visto em quatro trabalhos simultaneamente nas empresas da rede carioca, como: Todas as Flores (2022), Vicky e a Musa (2023), Rio Connection (2023), além da Batalha do Lip Sync, competição exibida no Domingão com Huck.

Nicolas Prattes iniciou a carreira com uma participação especial no último capítulo da novela Terra Nostra (1999), e se destacou após ter vivido o protagonista de Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015), e emendou trabalhos em Rock Story (2016), O Tempo Não Para (2018) e Éramos Seis (2019).