Nicolas Prattes chama atenção ao usar fantasia colada de 'Homem-Aranha'

O ator Nicolas Prattes, no ar na novela das 7, Fuzuê, chamou atenção ao se fantasiar de Homem-Aranha para a festa de Halloween da trama, que recebeu atores do elenco e da produção, na noite da última quarta-feira, 1, no Rio de Janeiro.

Acompanhado da namorada, a dentista e influencer Luiza Caldi, Prattes, recentemente visto como Diego em Todas as Flores, chamou a atenção pelo volume da região íntima, que ficou em evidência especialmente pela roupa colada.

Segundo seguidores do ator nas redes sociais, "ela errou a fantasia devia ser de Xena [A Princesa] Guerreira para aguentar a guerra kkkk", brincou uma internauta. "Não usou cueca e ficou com as bolas penduradas", escreveu um seguidor. "Por isso a Debora [papel de Bárbara Reis] não matou ele em Todas as Flores kkkkkk", ainda comentou uma moça.

Em abril, depois de fotos suas de sunga viralizarem também pelo volume, Prattes falou com o site Quem sobre como lida com os comentários maliciosos de internautas, tanto homens como mulheres.