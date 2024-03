Nicolas Prattes publica novas fotos de viagem com Sabrina Sato

O ator Nicolas Prattes compartilhou, neste sábado (02), registros com a namorada, a apresentadora Sabrina Sato, em seu Instagram. Sem indicar localização, o artista se limitou a escrever "Pura vida..." na legenda, em uma publicação que mostra sete fotos do casal em uma aparente viagem. Nesta semana, os dois assumiram o romance, após especulações de que estariam juntos, desde o mês de janeiro deste ano.

Cinco horas após a publicação, o conteúdo já registrava mais de 300 mil curtidas.

Esta não é a primeira vez que o ator inclui fotos da apresentadora em suas redes sociais. Na última terça-feira (27), ele fez uma publicação semelhante: um álbum de fotos do que parece uma viagem, acompanhado de uma legenda discreta: "Quem sabe...". Sabrina, no entanto, aparecia de costas em uma das imagens, antes do namoro ter sido confirmado.

Nicolas também já havia publicado um vídeo gravado por Sabrina, em seus Stories. Sabrina tentava captar imagens do ator surfando, sem sucesso. Apesar de não ter aparecido no vídeo, era possível ouvir a risada inconfundível da apresentadora.