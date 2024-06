Dono de bar é morto por cliente após defender funcionária de assédio

O empresário e dono de um bar de rock, Carlos dos Santos Monteiro, de 57 anos, foi morto após ser esfaqueado no pescoço e nas costas por um cliente, depois de expulsá-lo do estabelecimento por ele ter assediado uma funcionária. O crime aconteceu na noite do último sábado (15), na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o assassino foi desarmado e imobilizado por clientes até a chegada da Polícia Militar (PM). O agressor foi identificado como Diego de Almeida Pereira, de 34 anos, e foi preso em flagrante.

O Boletim de ocorrência registrou que testemunhas contaram que Diego falava frases "desconexas" e tinha sinais de embriaguez, além de aparentar estar sob efeito de drogas.

Segundo testemunhas, tudo começou quando Diego entrou no bar, começou a incomodar os clientes do local e por fim assediou uma funcionária, que se defendeu dando um soco no rosto do abusador. Com isso, Carlos notou que o agressor estava armado com uma "faca" e perguntou ao homem: "O que você vai fazer com essa faca?".

Após isso, o proprietário colocou o homem para fora do estabelecimento e foi ferido por Diego com golpes de canivete. O assassino foi levado pela polícia e identificou que ele já tinha passagens anteriores por outros crimes, como roubo, além de já ter sido condenado por assalto e atualmente, estava cumprindo pena em liberdade.

O crime foi registrado como homicídio qualificado por emboscada no 16º Distrito Policial (DP), Vila Clementino. O corpo de Carlos será sepultado na manhã desta segunda-feira (17) no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, também na Zona Sul da capital paulista.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)