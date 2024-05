Enem dos concursos: veja 5 dicas para se preparar psicologicamente para a nova data do CNU

Após ter sido adiado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também chamado de “Enem dos concursos”, que teve nova data anunciada para 18 de agosto. No Pará, mais de 118 mil candidatos devem participar dessa primeira edição. O psicólogo Fernando Santos, de Belém, elenca 5 dicas para os candidatos se prepararem psicologicamente para a nova data do CNU. Confira:

1 - Rotina

É essencial a criação de uma rotina disciplinada, ou seja, um cronograma de estudos infalível, devendo seguir à risca, ajustando-o para o novo prazo. Revise os conteúdos com afinco e pratique com simulados e questões anteriores. O especialista lembra que consistência é a chave para o sucesso.

2. Foco

O candidato deve eliminar distrações. É necessário manter o foco. “Esqueça o que você não controla, como a concorrência ou a dificuldade da prova. Concentre-se nos seus estudos e dê o seu melhor. A sua performance é o que importa”, explica Fernando.

3. Saúde mental e saúde física em sintonia perfeita

O psicólogo destaca que manter a saúde mental e a saúde física em sintonia perfeita é fundamental. Uma alimentação nutritiva, exercícios físicos regulares e um sono restaurador são essenciais para turbinar o corpo e mente do estudante. O recomendado é relaxar com atividades que tragam paz, como meditação ou leitura. “Sua mente afiada agradecerá”, pondera o Fernando Santos.

4. Vislumbre do sucesso

Também é preciso ter vislumbre pelo sucesso. Ter em mente que irá bem na prova, que conseguirá aprovação é um poderoso aliado para aumentar a confiança e motivação. “Imagine-se indo bem na prova e conquistando seu objetivo. Acredite no seu potencial!”, reforça o psicólogo.

5. Rede de Apoio

Uma rede de apoio e força para impulsionar é primordial para qualquer estudante que esteja se preparando para o Enem dos concursos, pois o "ombro amigo" social é fundamental para se manter forte e confiante nessa jornada. “Converse com amigos, familiares ou um psicólogo se a ansiedade bater à porta. Juntos, vocês superam qualquer obstáculo”, conclui o psicólogo.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)