Pará soma mais de 12,7 mil casos e 8 óbitos por dengue em mais de 6 meses

Em pouco mais de seis meses, de janeiro a 4 de julho deste ano, o Pará registrou 12.734 casos e 8 óbitos por dengue sendo 4 em Belém, 1 em Monte Alegre, 1 em Altamira, 1 em Parauapebas e 1 em Mocajuba. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Pará confirmou, em 2022, 4.620 casos e 3 óbitos. Já durante o ano inteiro de 2023, o Pará registrou 4.602 casos de dengue e 01 morte.

Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que, de acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na segunda-feira, 8, até o momento de 2024, foram confirmados 2.209 casos de dengue no município, o que resultou em 4 mortes. Em 2022, foram confirmados 242 casos de dengue em Belém, enquanto em 2023 o número subiu para 433 casos. Em ambos os anos, não houve registro de mortes por dengue na capital paraense.

“A Sesma destaca que o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti é uma prioridade constante, intensificando-se especialmente durante o período do inverno amazônico. Por meio do Programa Municipal de Combate à Dengue da Divisão de Controle de Endemias, a Sesma vem realizando diversas atividades para eliminar o vetor e prevenir a propagação da dengue na cidade”, destaca, em nota.

Entre as medidas adotadas estão mutirões de visitas domiciliares, instalação de ovitrampas (armadilhas de captura do vetor) para monitoramento do mosquito, realização do LIRAa (Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti), além de ações contínuas de conscientização da população sobre a importância de evitar o acúmulo de água parada e o correto acondicionamento do lixo.