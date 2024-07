Suspeito de zoofilia e maus-tratos a animais é preso em Belém

Um homem foi preso em flagrante suspeito do crime de maus-tratos a animais, no bairro do Tenoné, em Belém. A ação ocorreu na terça-feira (9) por agentes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), que deram cumprimento a um mandado de prisão contra o investigado. Conforme a Polícia Civil, o preso também é suspeito do crime de zoofilia, que teria ocorrido há três meses e foi flagrado por câmeras de segurança.

A ação ocorreu com o apoio da Polícia Militar. De acordo com a PC, a casa do investigado também já havia sido alvo de um mandado de busca e, agora, foi dado cumprimento da mandado de prisão preventiva por maus-tratos. A equipe policial, ao chegar na residência, encontrou dois cachorros mortos no interior do local, mas o suspeito não estava em casa. Após diligências feitas pela equipa da Demapa e da PM, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.

Segundo as investigações, um dos animais foi encontrado por vizinhos com uma lesão aparente na cabeça e um pedaço de pau próximo ao seu corpo, já o segundo animal não tinha lesões aparentes mas na casa foi encontrada corda com "nós de forca", o que indica que pode ter sido morto por sufocamento.

”Este é um assunto extremamente importante que, através da Demapa, tem sido duramente combatido. Realizamos diversas operações, ações de combate e conscientização. Nesse sentido, as denúncias por parte da população são cruciais para apuração desses crimes”, disse o delegado-geral, Walter Resende.

Zoofilia

Segundo a PC, há três meses, o suspeito foi flagrado por câmeras de seguranças praticando zoofilia em animais e durante a investigação foi cumprido um mandado de busca.

“De imediato, solicitamos a remoção dos animais para a realização de necropsia e uma vizinha foi intimada para prestar declarações”, pontuou o delegado da Demapa, Leandro Lima.