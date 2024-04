Suspeito de manter relações sexuais com uma cadela é preso em Parauapebas

Manoel Vieira da Silva, que não teve a idade revelada até o momento, foi preso no último domingo (21), em Parauapebas, no sudeste paraense, por suspeita de zoofilia. Ele é suspeito de ter mantido relações sexuais com uma cachorra. De acordo com a Guarda Municipal, o ato foi presenciado por uma vizinha do homem, que presenciou o momento em que ele ofereceu alimento ao animal e depois ouviu gritos da cadela vindos da casa do suspeito.

A vizinha de Manoel foi até a casa dele para verificar o que estava acontecendo. Foi quando ele soltou o animal, que estava sangrando, conforme apontam as primeiras informações do portal Correio de Carajás. No local, havia a presença de espermatozoides nas proximidades onde o idoso manteve a relação sexual com o animal A cadela apresentava hemorragia interna.

Em seguida, a mulher acionou a Guarda Municipal, que se dirigiu até o local. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Um Exame de Constatação de Delito (ECD) foi solicitado por uma médica veterinária responsável por um hospital veterinário da região.

O laudo pericial confirmou a presença de espermatozoides no interior da cadela, além da confirmação da hemorragia interna. O cão foi encaminhado para uma unidade veterinária para receber cuidados médicos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.