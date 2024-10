Estudante de Cametá está entre os 3 vencedores da 'Redação do Círio 2024'

Os estudantes estaduais paraenses se destacam e conquistam espaços dentro e fora do Pará. Desta vez, a conquista da rede estadual pública de ensino veio pelo Concurso de Redação do Círio 2024. O aluno Alesson Batista, da 3ª série do ensino médio da Escola Estadual Padre João Boonekamp, de Cametá, Região de Integração do Tocantins, obteve o 3° lugar. O resultado foi divulgado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) esta semana.

Para o estudante, que será premiado com um smartphone, a conquista é o reconhecimento de todo esforço e dedicação aos estudos. “Ter conquistado o 3º lugar no Concurso de Redação do Círio é muito significativo para mim, pois, como aluno de escola pública, eu posso ver que me dedicar aos estudos está me dando bons resultados e que, por meio deles, eu posso conquistar ainda muito mais coisas como esta e posso realizar meus sonhos”, afirmou.

Alesson conta ainda que o incentivo à leitura e escrita na escola - e desde cedo na educação básica - diferença para a conquista. “A minha preparação para produzir o texto do concurso veio de todos os anos que eu estive na escola. Desde criança, meus professores sempre me incentivaram a ler, a escrever, a produzir. E para produzir esse texto do Círio eu simplesmente coloquei em prática o que eu aprendi com eles e eu sou muito grato a eles por isso”, contou o estudante, que também conquistou o 3º lugar na etapa estadual do concurso de redação Jovem Senador 2024 do Senado Federal.

VEJA MAIS

Ao todo, 152 estudantes de escolas de ensino médio participaram do Concurso de Redação do Círio 2024, sendo 71 da rede pública e 81 de escolas privadas. Estudantes dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Castanhal, Cametá, Barcarena, Moju, Abaetetuba, Igarapé Açu, Santo Antônio do Tauá e Outeiro. Esta é a 30ª edição do concurso que trouxe dois temas para escolha dos estudantes: "O pão nosso de cada dia, nos dai hoje" e "Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal".

De acordo com a professora de redação da Escola Estadual Padre João Boonekamp, Jonaia Gomes, que orientou o estudante durante a preparação para o concurso, a conquista mostra a qualidade e comprometimento da escola pública. “Nós estamos muito felizes pela conquista do Alesson no Concurso de Redação do Círio de Nazaré 2024. Nós conseguimos alcançar com ele o 3º lugar e nós queremos expressar a nossa felicidade em fazer parte de uma escola pública e isso mostra que a nossa escola pública é de qualidade, que nós trabalhamos comprometidos, que nós temos a responsabilidade. Nós estamos satisfeitos com o resultado e o mérito é do nosso aluno, principalmente porque ele é um aluno excelente. E além dele, nós temos muitos outros. Fico muito feliz de ser professora e isso me dá um incentivo de continuar, de querer ser melhor a cada dia”, disse a educadora.

Orgulhosa, a diretora da escola parabenizou o estudante e a professora pelo trabalho e conquista. “Nós estamos muito felizes por ter alcançado o 3º lugar no concurso. Destaco e parabenizo, também, outra conquista do Alesson, que ficou em 3º lugar no concurso de redação do Senado Federal, o Jovem Senador. Queremos mais uma vez parabenizar o Alesson, parabenizar seus familiares por todo o incentivo e, claro, parabenizar o trabalho da professora Jonaia, que tem sido excelente em nossa escola”, concluiu Cristilena Moraes.

Assim como o estudante, a professora Jonaia receberá como prêmio um smartphone. A entrega da premiação será dia 8 de outubro, na Casa de Plácido, a partir das 19h, após a missa de abertura do Círio 2024.