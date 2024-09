Etapa Norte do Torneio Brasil de Robótica reúne diversas escolas paraenses no Hangar

Crianças de diversas escolas da capital paraense participaram da Etapa Norte do Torneio Brasil de Robótica no último sábado (28), realizado no Hangar Centro de Convenções. Sete equipes de seis escolas paraenses – Marista, Santa Catarina, São Paulo, Maple Bear, Step by Step e Escola Estadual Magalhães Barata, no Marajó– apresentaram projetos que utilizam a robótica como ferramenta de aprendizado, com foco em temas de sustentabilidade, o desafio deste ano. A iniciativa contou ainda com a presença de alunos de uma escola pública do Marajó, convidados a assistir ao evento e conhecer de perto o universo da robótica.

Andrea Tuma, organizadora do torneio e representante da Zoom Education for Life no Pará, ressaltou a importância de abrir portas para crianças a esse tipo de tecnologia que têm despertado cada vez mais o interesse das instituições de educação da rede pública e privada de todo o País.

"A robótica vai além de ensinar sobre tecnologia, ela traz lições de empreendedorismo e inteligência socioemocional, como o controle de frustrações e o equilíbrio das emoções. As crianças aprendem a lidar com vitórias e derrotas, além de gerenciar empreendedorismo e marketing da própria equipe, cuidando das redes sociais e todas as outras coisas sobre suas equipes", afirmou.

Os projetos apresentados pelos estudantes, com idades a partir de cinco anos, mostraram o uso da tecnologia para enfrentar desafios reais. Um dos destaques foi uma equipe que visitou a ilha do Combu para desenvolver um projeto que visa levar água potável à comunidade local. "As crianças já percebem esses desafios e a necessidade de usar a tecnologia para ajudar as pessoas", comentou Tuma, visivelmente emocionada ao relatar o impacto dessas iniciativas.

Para ela, a realização do torneio em um espaço público e aberto, fora do ambiente escolar, foi um marco significativo. "Este ano, buscamos parcerias para dar um formato mais grandioso ao evento e garantir que fosse acessível a todos, com entrada gratuita. Ver as crianças entusiasmadas naquele lugar foi um divisor de águas. É incrível como elas se dedicam a envolver a comunidade escolar, vizinhos e familiares nos projetos. Cada equipe trouxe algo diferente", disse a organizadora, que há sete anos promove o torneio em Belém.

Torneio atraiu centenas de pessoas, entre participantes e espectadores (Divulgação)

Vencedores

O torneio apresentou vencedores em várias categorias, destacando-se equipes de diferentes instituições. Na categoria ‘High’, a equipe MuiraqueMaker, do Colégio Magalhães Barata, do município de Chaves, no Marajó, conquistou o primeiro lugar.

Na categoria ‘Kids 1, a equipe ‘Dragon Kids’, do Colégio Marista de Belém, se destacou, juntamente com a equipe ‘Nutribots’, do Colégio São Paulo, também de Belém.

Já na ‘Kids 2’, as equipes vencedoras foram: ‘Flora Bears’, da Maple Bear Belém, ‘Anjos Tech’ e ‘The Protechtors, ambas do Colégio São Paulo. Na Middle 1, a equipe Heroes, da Maple Bear Belém, levou o troféu, enquanto na Middle 2, a equipe Amazon Minds, também da Maple Bear Belém, foi a grande vencedora.