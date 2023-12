Rede de ensino abre a Feira Tecnológica Educacional e o 2° Torneio de Robótica de Marituba

Nesta quinta-feira (21), iniciou a 2° edição da Feira Tecnológica Educacional de Marituba (FETEDMA), no Ginásio Poliesportivo da cidade de Marituba. O evento começou às 10h, com a cerimônia de abertura e segue com a sua programação até as 18h30. A programação inclui a apresentação dos protótipos dos alunos da rede municipal de ensino e conta com uma Sala Maker. Amanhã (23), será o último dia da feira que trata sobre as práticas do ensino técnico-científico.

Durante a cerimônia de abertura, houve um sorteio sobre a ordem da apresentação dos protótipos dos alunos, que irão participar do Torneio de Robótica. A primeira apresentação do protótipo ocorreu às 14h. No total, serão 10 protótipos apresentados durante a programação deste primeiro dia do evento.

Os protótipos fazem parte das dinâmicas de criação desenvolvidas pelos alunos das 28 escolas do município, que receberam orientação com base no Projeto Robótica nas Escolas. A proposta leva soluções para as mais distintas problemáticas locais, sendo discutidas em salas de aulas.

Todas as equipes das escolas municipais apresentam protótipos distintos, mas utilizam o mesmo tipo de tecnologia chamado de microcontrolador Arduino. A regulamentação do torneio é própria, sendo estabelecido antecipadamente pelos professores e discentes do projeto. Cada elaboração tecnológica deve ser condizente com os critérios que serão julgados na competição.

(Patrik Eduardo/Ascom Semed) A feira conta com as falas das autoridades sobre a robótica (Patrik Eduardo/Ascom Semed) Alunos participam dos stands (Patrik Eduardo/Ascom Semed) Alunos participam dos stands (Patrik Eduardo/Ascom Semed) O evento conta com os alunos das 28 escolas da rede municipal de ensino (Patrik Eduardo/Ascom Semed) (Patrik Eduardo/Ascom Semed)

O público também pode participar das atividades ofertadas pela Sala Maker, que é uma área que apresenta jogos de interação, realidade virtual, robótica e tecnologia educacional. "Além do torneio de robótica, nós também temos essas atrações para os alunos e visitantes da feira. Os convidados podem aproveitar os stands, as apresentações de protótipos, de cultura maker, câmera 360 e atração dos Robôs AnimeFest, além de outras diversas atrações", diz o professor e coordenador pedagógico Weslley Lalor.

Nesta sexta-feira (22), a abertura do evento ocorrerá às 8h30. A divulgação dos cinco primeiros colocados do torneio ocorre às 19h e a programação segue até as 20h, horário do encerramento da feira.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora de Atualidades)