Rede de ensino realiza a 2° edição da Feira Tecnológica Educacional de Marituba nesta quinta (21)

Como forma de promover o estímulo à educação científica, tecnológica e digital, a rede pública de ensino do município de Marituba promove a 2° edição da Feira Tecnológica Educacional de Marituba (FETEDMA). A programação começa nesta quinta-feira (21) e vai até a próxima sexta-feira (22) de dezembro, no Ginásio Poliesportivo de Marituba.

A proposta "Robótica na Escola" visa propagar o ensino científico nas escolas públicas, além de promover a confraternização e o compartilhamento de informações, junto aos conhecimentos entre as escolas. A iniciativa é realizada pela Prefeitura Municipal de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Os alunos realizam a demonstração dos seus diversos protótipos construídos e focados na área da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Cada aluno realiza projetos com base nas suas reflexões e elaboram soluções alternativas às mais diversas problemáticas locais. O intuito da Robótica Educacional é formar uma juventude engajada e preocupada com o contexto atual e incluída no mundo informatizado, como explica a professora e coordenadora pedagógica da feira, Verônica Ferreira.

VEJA MAIS:

"Durante o ano de 2021, tivemos iniciativas pensadas para a educação do município de Marituba. Ao longo deste, realizamos várias pesquisas referentes a tecnologia educacional e a possibilidade de implementação do projeto em nossas escolas. Foi daí que surgiu a ideia do Projeto Robótica na Escola", conta Verônica.

A professora, que é uma das profissionais que trabalham na coordenação da feira, conta que o projeto é uma iniciativa do município, sem nenhuma adesão à iniciativa privada. "A equipe do Departamento Pedagógico idealizou e desenvolveu o projeto do zero e ele foi um uma importante possibilidade de tornar a escola pública mais atrativa para nossos alunos, visto que estávamos saindo de uma pandemia e que a escola se torna cada vez mais um ambiente onde não há tanto interesse dos nossos alunos adolescentes", diz.

Em 2021, houve uma grande preparação do projeto para que ele fosse implementado no ano de 2022, no qual foi realizada a 1° edição da Feira de Robótica. "Nós realizamos a implementação do projeto em 25 escolas públicas aqui do município. Nesse primeiro ano de aplicação, o recurso destinado à compra de materiais foi menor, mas já resultou na 1ª Feira de Tecnologia Educacional de Marituba ainda em 2022. Nesta edição de 2023, tivemos um apoio maior em relação a recursos para compra dos materiais, possibilitando a ampliação das atividades. Hoje, o projeto atende 28 escolas públicas do nosso município e amanhã iniciaremos a segunda edição da Feira de Tecnologia Educacional de Marituba", celebra Verônica.

Torneio de Robótica

A feira também vai proporcionar a 2° edição do Torneio Municipal de Robótica de Marituba, em que todas as 28 escolas da cidade competirão entre si. Será feita a exposição dos seus protótipos para um júri, que é composto pelos quatro professores avaliadores com formação, atuação e/ou pós-graduação nas áreas afins à Robótica Educacional.

Neste ano, o Torneio contará com um júri formado pelo professor Bruno Ricardo da Secretaria de Estado de Educação do Pará, professora Samira da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica do Pará (Sectec), assim como a Profa. Dra. Fabíola Araújo (UFPA) e o Prof. Me. Jocasta Caldas.

Todos os protótipos que serão apresentados no torneio possuem, como base de prototipagem, a tecnologia Arduino, que é uma plataforma de código aberto e de baixo custo. O Departamento Pedagógico e o Departamento de Educação Ambiental da Secretaria de Educação do município também vão apresentar o seu protótipo: uma proposta de automatização de uma horta escolar, que estará disponível para visitação em seu estande.

O evento também contará com a participação dos projetos da Universidade Federal do Pará (UFPA). Dentre eles, estão o Núcleo de Astronomia da UFPA (Nastro/UFPA), projeto que integra o Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia e que está direcionado às atividades de divulgação e popularização da Astronomia no Estado.

Outro projeto participante é o Laboratório de Demonstrações da UFPA (LABDEMON/UFPA), voltado às atividades de divulgação e população de conhecimentos científicos por meio da experimentação e demonstração de conceitos e fenômenos físicos.

Já o projeto IAÇÁ/UFPA, é um grupo de Robótica, que visa incentivar e oportunizar a participação de mulheres e meninas na área de Engenharia, Computação, Programação e Robótica, assim como o Meninas Pai D’éguas (UFPA/SBC), que é um projeto atuante nos municípios de Belém e Castanhal, com o intuito de fomentar o conhecimento técnico-científico em meninas do Ensino Médio da rede pública de ensino.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora de Atualidades)