Belém recebe etapa regional do Torneio Brasil de Robótica

A capital paraense receberá a etapa regional norte do Torneio Brasil de Robótica. O evento, que reúne estudantes, professores e entusiastas da área, irá ocorrer no dia 28 de setembro, no Centro de Convenções Hangar. A iniciativa é uma oportunidade para quem deseja mostrar as habilidades e criatividade durante as categorias que vão desde a Baby até a High. As inscrições são gratuitas.

O evento promete reunir as melhores equipes de robótica do Norte do Brasil. Com a participação de diversas equipes de escolas e instituições de ensino, o torneio promove a educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), incentivando o desenvolvimento de novas gerações de inovadores e solucionadores de problemas.

A organizadora do evento em Belém, Andrea Tuma, destaca que o evento será cheio de aprendizado e troca de conhecimentos. “A robótica é uma área em crescimento mas infelizmente ainda é muito carente, principalmente na região norte. Então, a expectativa é grande, pois estou vendo as crianças altamente dedicadas. Esse ano, o tema está relacionado à questão do combate à fome e sobre a alimentação. Então, tem equipes que estão usando produtos regionais, como o Cumaru. E assim, a criança é avaliada em organização e métodos, engenharia e produção, e toda a questão dos desafios práticos mesmo. Saindo daqui, os vencedores podem ir para a etapa nacional”, declara.

Torneio

A programação do torneio de robótica prevê a competições desafios para testar as habilidades técnicas e criativas dos participantes. Os robôs serão avaliados em diferentes categorias, permitindo que alunos de diversos níveis de experiência possam participar e se destacar. Além das competições, o evento contará com brincadeiras, personagens geeks e jogos eletrizantes.

Os destaques da competição terão a chance de avançar para as etapas finais do Torneio Brasil de Robótica, representando a Região Norte na competição nacional em dezembro, no Estado do Espírito Santo.

Serviço:

Evento: Torneio Brasil de Robótica – Etapa Região Norte

Data: 28 de setembro de 2023

Local: Centro de Convenções Hangar, Belém - PA

Mais informações: @tbrnorte