Anel inteligente da Samsung de R$ 3,5 mil pode ser encontrado por menos de R$ 100; saiba como

A Samsung lançou oficialmente no Brasil, nesta semana, o Galaxy Ring, seu novo anel inteligente focado em fitness e bem-estar. O dispositivo, que custa mais de R$ 3 mil, já está disponível para compra. No exterior, o produto é vendido por US$ 400, aproximadamente R$ 2.200 na conversão atual. No entanto, já existem produtos similares com preços muito mais acessíveis e com as mesmas funções.

No site oficial da empresa, o produto é vendido por R$ 3.149,10 à vista, ou R$ 3.499,00 em até 24 vezes no cartão de crédito. Apesar do lançamento recente no país, os anéis inteligentes não são uma novidade no mercado.

Em plataformas de compra online, como AliExpress e Shopee, é possível adquirir dispositivos semelhantes a partir de R$ 65. Anéis inteligentes similares, que prometem funcionalidades parecidas com o Galaxy Ring, podem ser encontrados por preços que variam até R$ 125, dependendo do modelo.

Anéis similares podem ser encontrados em lojas online com preços acessíveis. (Reprodução/AliExpress)

Com 7 mm de largura e pesando entre 2,3 e 3 gramas, o Galaxy Ring da Samsung ainda oferece 9 opções de tamanhos, de acordo com a espessura dos dedos do usuário. No entanto, o produto é vendido após a compra de um Kit Medidor, que inclui anéis de amostra para ajudar o consumidor a escolher o tamanho ideal.

O que é um anel inteligente?

Os smart rings, como são conhecidos, são dispositivos wearables que monitoram indicadores corporais, sendo populares entre os adeptos de fitness e bem-estar. Além disso, esses gadgets oferecem funções práticas, como pagamentos por aproximação e autenticação em dois fatores. O diferencial dos anéis inteligentes é o design leve e discreto, permitindo uma coleta mais precisa de dados, já que os sensores estão posicionados nos dedos, em vez de nos pulsos, como ocorre com smartwatches.

Diferenças e semelhanças

Embora os anéis inteligentes de sites internacionais ofereçam funções como monitoramento de atividades físicas e indicadores de saúde, o Galaxy Ring da Samsung se destaca pela bateria recarregável com duração de até 7 dias, enquanto os modelos mais acessíveis costumam ter baterias com duração de até 39 dias, mas que precisam ser trocadas.

Outro ponto que diferencia o Galaxy Ring é a compatibilidade com smartphones Android, incluindo dispositivos de outras marcas, desde que possuam a versão do sistema operacional Android R (11.0) ou superior. Já a maioria das versões mais baratas podem ser conectadas com diversos smartphones, de diferentes sistemas operacionais.