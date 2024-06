Mais de 49 mil estudantes paraenses da rede estadual se inscreveram no Enem 2024

No Pará, 49.375 estudantes da rede estadual de ensino estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, confirma o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O número ainda pode aumentar, tendo em vista que as inscrições seguem até sexta-feira (7). Os interessados devem se inscrever na Página do Participante. O prazo se estende também para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social.

O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, faz um chamamento aos estudantes para se inscreverem no certame:

"Você que é aluno do 3° ano, não abra mão de fazer o Enem para ter muito mais possibilidades, oportunidades tanto em universidades públicas quanto privadas, o Enem é uma grande porta de entrada", reforçou.

"Os alunos do 3° ano que fizerem o Enem e obtiverem mais de 900 pontos na redação, terão direito ao Bora Estudar, que é um cheque de R$ 10 mil para utilizar na reconstrução de casa. Então, bora fazer a inscrição", destacou Rossieli Soares.

As instituições de ensino públicas e privadas utilizam opara selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).Os resultados individuais dotambém podem ser aproveitados nos processos seletivos deque possuem convênio com opara aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.O titular da Secretaria de Estado de Educação também reforçou a importância da inscrição para a participação no, iniciativa financeira para estudantes paraenses, que é inédita no país.