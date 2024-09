Fonte de energia: Estudantes paraenses comemoram inclusão do açaí na merenda escolar

O acréscimo do açaí como novo item na merenda das escolas estaduais do Pará causou um clima de festa entre os alunos da Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle, no bairro da Terra Firme, em Belém, na manhã desta terça-feira (3). O fruto, que é fonte nutritiva de ferro e sais minerais, foi servido em cumbuquinhas com acompanhamento de arroz com charque e legumes e também com farinha de mandioca. Um cardápio focado nos hábitos alimentares saudáveis e nos ingredientes típicos da região.

Conforme a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o açaí que vai para as escolas é o pasteurizado, ou seja, passa por um processo de tratamento, para que garanta a qualidade e seja livre dos riscos de contaminação. Por esta razão, precisa estar congelado e ser transportado em carros com temperatura de congelamento. Assim, é possível garantir que o produto mantenha sua temperatura inicial até a última entrega. Os quantitativos são realizados, por meio de cálculos, tendo como base o número de alunos e a frequência que vai ser consumido. Então varia por unidade escolar.

Estudantes de várias idades comemoraram a presença de um alimento tão presente no cotidiano paraense na hora do intervalo dos estudos. Lucas Abreu, 16 anos, disse que ter açaí na merenda "é extremamente importante porque faz parte da culinária de Belém". Ele afirmou que consome açaí todo dia. "Se não tiver, nem como", contou. Lucas disse que o açaí vai lhe dar mais energia e incentivo para estudar.

Lucas Abreu, 16 anos

Henzo Murilo, 12 anos, também gostou da novidade. "É uma coisa muito bela. O açaí é o ouro do nosso Pará", afirmou. "Não vai me dar sono. Vai me dar mais energia", afirmou. Robertha Vitória, 12 anos, também gostou da inovação. "Achei muito legal. Tomo açaí todo dia", disse, afirmando que o açaí vai melhorar o desempenho escolar dela.

Fonte de energia

Flávia Lira, nutricionista da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), explicou que o açaí é uma excelente fonte de energia para contribuir com a produtividade nas atividades.

“O açaí é muito solicitado pelas crianças e também pelo valor nutritivo do açaí. Ele contém ferro, ele contém sais minerais, então ele precisa ser introduzido. Com isso a gente tem a garantia de um alimento seguro e nutritivo para os alunos. Devagar a gente está introduzindo e o açaí todos os anos ele tem que estar. Como tem o período de safra, então no início do ano a gente tem um pouco de dificuldade, mas agora no segundo semestre, até dezembro nós vamos ter o açaí na nossa pauta”, destaca.

Flávia Lira, nutricionista da Secretaria de Estado de Educação (Seduc)

A nutricionista afirma que a ideia é promover uma alimentação saudável, nutritiva e que respeite o hábito alimentar, principalmente. “Não adianta você chegar aqui no Pará e colocar a uva, a pera. Eles precisam primeiro saber o que eles comem na casa deles, como é preparado. E o nosso açaí aqui é pasteurizado, então ele é seguro, ele não tem nenhum tipo de contaminantes”, reforça.

A especialista conclui que o açaí vai atender a necessidade calórica, tanto do aluno matriculado do tempo integral, que é pelo menos 70% de toda a necessidade calórica dele durante o período que ele está na sala de aula. Como no aluno do tempo regular, que são apenas quatro horas, sendo necessário atender 30% de valor calórico na alimentação.

“Então isso, os nossos cardápios, eles têm que ser de acordo com a necessidade do aluno. E após consumir o açaí, eles vão ter mais energia para voltar para a sala de aula. O açaí, ele tem uma calórica de a cada 100 gramas de açaí dá uma média de 397 quilômetros de calorias que atende essa necessidade”, finaliza.