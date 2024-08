Estado entrega novas instalações e equipamentos do 45º Batalhão da Polícia Militar em Tailândia

O Governo do Pará entregou as novas instalações do 45º Batalhão da Polícia Militar do Pará e novos equipamentos para reforçar as ações de policiamento em Tailândia, no nordeste paraense. A melhoria e fortalecimento da estrutura e dos equipamentos da Polícia Militar é fundamental para a obtenção de uma resposta positiva no enfrentamento à violência.

O governador, Helder Barbalho, que esteve no município acompanhado da vice-governadora Hana Ghassan, destacou o investimento para a melhoria da segurança da população. "Estamos entregando o 45º Batalhão reconstruído a partir de mais um investimento em segurança pública. Vamos prosseguir com novas entregas e com o compromisso assumido com cada cidadão deste querido município", pontuou o governador.

O governador Helder Barbalho participou da entrega das novas instalações do 45º BPM e garantiu que os investimentos em segurança pública continuarão (Foto: Bruno Cruz / Agência Pará)

VEJA MAIS

Com as obras finalizadas, o Batalhão recebeu uma nova quadra de esportes, novo pátio e uma nova sala de instrução, que possibilitará a capacitação de um número maior de pessoas. Os cursos de formação agora poderão beneficiar até 90 alunos.

Para o comandante-geral da Polícia Militar do Pará, Coronel Dilson Júnior, a entrega do novo quartel vai garantir melhores condições de trabalho para os policiais lotados na unidade e, consequentemente, maior combate e redução da criminalidade.

"Ficamos muito felizes aqui em Tailândia com a entrega do quartel do 45º BPM, com uma área de prática esportiva para os nossos policiais. Esse é um Batalhão estratégico para nós, porque temos um polo de formação do concurso em andamento. E além das instalações, estamos entregando equipamentos para reforçar a segurança pública no município", destacou.

A unidade é responsável pelas ações ostensivas e preventivas da PM no município, como reforça o comandante do 45º BPM de Tailândia, tenente-coronel Lucenildo Ferreira. "Melhorou tudo em termos de instalações e estrutura, e ainda estamos recebendo mais equipamentos, tudo isso com o sentido de proteger a sociedade. O cidadão será o principal e fundamental recebedor de todo esse fomento que está chegando para a Segurança Pública. Além desse avanço, um acordo firmado entre a Prefeitura e o Governo do Pará permitiu que passássemos a contar com uma nova sala de instrução, para que possamos formar novos policiais militares", comemorou.

Novos equipamentos

O governo também entregou novos equipamentos para reforçar as ações de policiamento do 45º Batalhão. Os policiais militares da cidade contarão com novos veículos, armamentos e acessórios, totalizando dez motocicletas, 20 capacetes, 127 pistolas, três fuzis e 25 radiocomunicadores. Coube à Prefeitura de Tailândia conduzir as obras de reconstrução da unidade, enquanto o Governo do Estado forneceu os equipamentos.