Em Dom Eliseu, governo entrega escola, nova creche e​ oferta auxílio habitacional

Proporcionar uma Educação de qualidade e entregar uma estrutura adequada para os estudantes e professores é uma ​prioridade para o Governo do Pará que, para reforçar este compromisso, entregou nesta quinta-feira (20), a Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Gualberto Pimentel, um espaço totalmente novo e aberto à comunidade escolar de Dom Eliseu, na Região de Integração do Rio Capim.

A obra vai beneficiar mais de 1.450 estudantes dos turnos da manhã, tarde e noite. Foram reconstruídas 12 salas de aula, sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE), biblioteca, quadra poliesportiva, laboratórios de informática e multidisciplinar, diretoria, secretaria, coordenação, sala dos professores, arquivo, banheiros e vestiários femininos e masculinos, cozinha, depósito, urbanização completa da unidade, obras de acessibilidade, anfiteatro, castelo d’água e cisterna.

"Que alegria poder estar aqui mais uma vez, junto com vocês. Obrigado pelo carinho. Estou muito feliz em poder estar em Dom Eliseu prestando conta, mostrando o que nós fizemos. Porém, mais do que olhar para trás, o que queremos é poder olhar para a frente. E poder estar aqui hoje, inaugurando essa escola que retorna para a comunidade, é muito bom. Quero homenagear a todos os alunos da escola Luiz Roberto Pimentel", destacou o governador Helder Barbalho, durante a cerimônia de entrega.

Em seu pronunciamento, Helder lembrou que a escola, construída no governo de seu pai, o senador Jader Barbalho, e entregue em 1992, desde então nunca havia recebido uma reforma.

"Esta escola nunca recebeu uma obra, e hoje eu volto aqui para entregá-la totalmente reconstruída para a comunidade escolar. São mais de 20 salas, todas climatizadas, laboratório de informática, laboratório multifuncional, salas todas no padrão de qualidade para que os alunos possam efetivamente ter um melhor ambiente, para que os professores possam lecionar com qualidade, quadra coberta, portanto tudo aquilo que se faz necessário para uma boa escola, uma escola padrão classe A", afirmou o governador.

Ainda conforme o governador, há mais obras sendo realizadas para melhorar a educação na região.

"Aqui estamos já na fase adiantada em mais de 50% da obra de uma nova escola de ensino médio aqui no bairro do Planalto, para atender a juventude, a juventude que está chegando no 1⁰, 2⁰ E 3⁰ ano do Ensino Médio para preparar para o vestibular, para preparar para o Enem. Vai ter uma escola novinha, uma escola para mais oferta de ensino. Também queremos anunciar que vamos reformar a Escola Antônio Jesus de Oliveira. Nos próximos dias já assino um convênio, um novo ginásio, também para a comunidade que merece essa atenção", ressaltou.

Para o prefeito de Dom Eliseu, Silon Gama, que foi aluno da escola, esta reforma foi um sonho realizado. "Estudei nessa escola. É um sonho, mais garantia de trabalho digno aos profissionais e conforto aos alunos que terão um bom local para estudar. E tem mais investimentos em educação, com a futura creche em tempo integral, no bairro Tropical, que vai atender as crianças. E ainda virão muitas outras obras que serão entregues em parceria com o Governo. Isso representa o compromisso com o povo de Dom Eliseu".

Estudante da 2ª série do Ensino Médio, Sandra Nislene, acredita que a reforma da escola veio para melhorar ainda mais o desempenho dos estudantes. "É um grande marco para nós estudantes e é muito bom ver essa mudança, fazer parte dessa mudança que está acontecendo, porque várias pessoas não tiveram a oportunidade de ver o Gualberto reformado. Antigamente a escola estava muito bagunçada, o banheiro, a cozinha, as salas, não tinha uma boa ventilação e nós passávamos muito calor, mas agora, com essa reforma, vamos ter um conforto e isso estimula muito os estudantes, porque quando você tem uma escola melhor, uma escola que te dá boa estrutura, isso te incentiva a estudar mais", comentou.

Já o estudante Everaldo Filho, também da 2ª série do Ensino Médio, comenta que ver a escola totalmente reconstruída é muito satisfatório. "Voltar à escola e notar que houve uma diferença significativa na infraestrutura é muito bom. A situação no começo era bastante precária aqui, a ventilação na sala era pouquíssima, ou seja, a nossa concentração na aula era pouca, porque o clima ajuda a gente a conseguir se concentrar mais nas explicações e estar mais motivado. Eu vejo uma diferença significativa porque tudo foi mudado, as mesas, o quadro, a iluminação, forro, a quadra foi modificada, ou seja, ocorreu uma melhoria muito grande. A escola estava precisando e o nosso governador teve esse olhar de melhoria para a gente", disse.

Para a professora de Educação Ambiental e coordenadora da área de humanas da escola, Ivoneide Araújo, agora estudantes e professores terão maior aproveitamento e melhores resultados de ensino-aprendizagem.

"A gente passou um tempo sem ter uma reforma dessa magnitude, dessa estrutura aqui, mas é um prédio que a gente se sente bem. Como eu trabalho com a educação ambiental, essa parte de jardinagem é muito importante. Plantamos essas árvores dentro e em volta da escola, fizemos campanha com os meninos, então melhorou muito a questão de trazer o verde para dentro da unidade. Com um ambiente adequado, eu acredito que a gente vai ter uma atenção maior do aluno. Com a sala de informática funcionando, com o laboratório multidisciplinar, com a biblioteca, eu acho que vamos resgatar essa vontade do aluno querer ler, ter aulas práticas de biologia, química e física vai ser muito bacana", ponderou a docente.

Compromisso com a educação

Ainda nesta quinta-feira, 20, o governador, Helder Barbalho, garantiu a construção de mais uma creche pelo Programa "Creches Por Todo o Pará", coordenado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A assinatura do convênio com a Prefeitura de Dom Eliseu vai proporcionar atendimento para cerca de 200 crianças de 0 a 5 anos.

"No dia em que a gente inaugura e devolve essa escola, poder anunciar que já iniciamos a construção de uma creche nova para crianças de 0 a 5 anos pelo programa Creches Por Todo Pará é algo que nos dá muita alegria. A creche é boa para o filho, mas ela é boa para o pai e para a mãe, que podem ir trabalhar na roça, que podem buscar o ganha-pão e deixar o filho numa escola de qualidade, com proteção sobre os cuidados de um professor e de uma professora", ponderou o governador.

Programa educacional inédito, o "Creches Por Todo o Pará" visa beneficiar cerca de 30 mil famílias, principalmente mães em situação de vulnerabilidade social que precisam voltar ao mercado de trabalho. Mais de R$ 400 milhões estão sendo investidos na construção de 149 creches em todo o Estado. As unidades contam com 10 salas de aula, berçário, lactário e toda a estrutura necessária para a educação infantil, como área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca. Nos municípios com maior índice populacional serão erguidas duas estruturas.

Sua Casa

O Estado também beneficiou 375 famílias com o auxílio habitacional Sua Casa. Coordenado pela Companhia de Habitação do Pará (Cohab), o programa garante auxílio para aquisição de material de construção e pagamento da mão de obra, no valor de até R$ 21 mil, para famílias em situação de vulnerabilidade social. A entrega faz parte da agenda de trabalho do governador do Estado, Helder Barbalho na região.

O Sua Casa é destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, e foi criado pela atual gestão, por meio de decreto 8.967 de 30 de Dezembro de 2019. O objetivo do programa é proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Pará.

A Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB/PA coordena a seleção dos beneficiários, acompanha a obra e a execução das despesas do Programa.