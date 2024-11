Enem 2024: Segup contabiliza falta de energia em 4 municípios do Pará neste 2º domingo de prova

O balanço da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) registrou ocorrências com instabilidade no fornecimento de energia e poluição sonora em 4 municípios que aplicaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São eles: Castanhal, Floresta do Araguaia, Óbidos e Vigia. Neste segundo dia de prova, os 247 mil candidatos paraenses foram assistidos por 6 mil agentes da Segup e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

No município de Castanhal, região metropolitana de Belém, a secretaria registrou duas ocorrências. A primeira por poluição sonora, que teria acontecido próximo à escola estadual Maria das Mercedes de Oliveira. De acordo com a instituição, “uma viatura foi acionada e em conversa com os moradores a situação foi solucionada”. Outra escola apresentou problemas com falta de energia, mas técnicos da concessionária de energia foram ao local para normalizar o fornecimento.

Ainda pela manhã, antes do início da prova, no município de Vigia, nordeste paraense, uma escola também apresentou problemas com a interrupção de energia elétrica. De acordo com a secretaria, a Equatorial Energia, concessionária de energia da região, foi acionada e a energia restabelecida antes do início da prova.

Em Óbidos, no oeste do Pará, a situação foi parecida. Uma das escolas do município apresentou instabilidade no fornecimento de energia, mas o problema também foi resolvido antes do início das provas.

No sudeste paraense, uma escola em Floresta do Araguaia teve problemas no fornecimento de energia elétrica nos primeiros minutos após a aplicação do exame. A Segup esclarece que a situação foi normalizada em tempo breve, sem ocasionar dano à aplicação da prova.

Sobre a atuação prática dos agentes, o secretário de segurança, Ualame Machado enfatiza que o monitoramento começa desde muito antes da aplicação e se encerra apenas no fim da noite. “Não registramos ocorrências graves, apenas uma situação de poluição sonora em Castanhal, que foi resolvida de forma administrativa. Nós reiteramos que nossa operação começa bem antes das 13 horas, quando a prova inicia. Nós começamos ainda com a escolta desse material, apoiando os Correios, entregando os malotes em todas as escolas onde as provas são aplicadas”, explica.

VEJA MAIS

Ele também acrescenta que após as ações durante a aplicação da prova, com “ações ostensivas nas ruas e também com o monitoramento durante a prova", também participam da escolta reversa, que é devolver as provas dos locais de prova até o local de guarda. “Somente após isso é que a nossa operação termina, normalmente por volta de 22h30”, conclui o secretário.