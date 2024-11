Autora de texto sobre o Círio usado como referência no Enem 2024 fala sobre questão; confira

Após o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado no último domingo (3), abordar uma questão sobre o Círio de Nazaré, a autora do texto-base apresentado no item, a professora e cientista social Ivone Xavier, de Belém, destaca a importância cultural e a visibilidade para região quando a prova expõe essa temática. Na questão, o Enem fez uma contextualização sobre o Círio enquanto patrimônio histórico. Em seguida, citou a primeira vez em que a procissão aconteceu, no ano de 1793.

De acordo com professores, a alternativa correta é a letra B: registro de bens culturais de natureza imaterial. Entretanto, o gabarito oficial será divulgado somente no dia 20 de novembro, conforme informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A autora do texto que foi referência para a alternatica é doutora em História Social e, também, professora da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Segundo Ivone, o trecho do texto faz parte da pesquisa dela de doutorado. O artigo “Revisitando o Círio de Nazaré a partir da lente sociológica de Eidorfe Moreira”. E, para ela, foi muito gratificante ver a produção dela como referência para a questão do exame. “Foi uma grata surpresa. Tive acesso a esta informação ontem à noite [domingo], via Instagram. Já estava empolgada em ver uma questão sobre o Círio. Quando li o título do artigo, pensei: ‘Eu conheço esse artigo. É meu’”, afirma.

“Ainda estou muito atravessada por este feito. Dar visibilidade ao Círio de Nazaré na prova do Enem, o que assume um caráter nacional, é gratificante. Desde 2008 pesquiso o Círio de Nazaré. Foi minha pesquisa de doutorado na PUC São Paulo, no programa de História Social. Defendi a tese em 2010. E o artigo ‘Revisitando o Círio de Nazaré através da lente sociológica de Eidorfe Moreira’ foi publicado em 2015, no Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi - Dossiê específico sobre Eidorfe Moreira”, completa Ivone.

Cultura

Difundir a cultura local em um cenário nacional é de grande importância, como considera a pesquisadora: “A divulgação da questão do Enem de número 55, de humanidades, construída a partir de dados tratados em meu artigo colocou a festa, o Círio de Nazaré no circuito do público-alvo do exame em questão. É importante tratar de temas, aspectos culturais, de religiosidade, de diálogos entre dimensões sagradas e profanas, experienciados por diferentes sujeitos do território da Amazônia paraense”.

Ainda de acordo com Ivone, para além da cultura, ao trazer o item na prova, o Enem também ajuda a divulgar a produção científica local. “O Enem tem esse caráter, de divulgar e de permitir se conhecer o que era desconhecido até. Não conhecer com profundidade, mas pelo menos ter informações sobre. Temos pesquisas muito interessantes e potentes na UFPA, nas demais universidades públicas e privadas do Pará e de outros estados da região Norte”, acrescenta Ivone.

“Eu acho que hoje é um momento de olhar para essa produção local, de enxergar essa produção local. E isso é muito importante. E outros eixos de produção do conhecimento, o Sul e Sudeste, de repente, enxergar produção de conhecimento da região Norte, especificamente aqui no Pará, se tratando de uma festa que é considerada a maior festa a céu aberto do mundo, é muito necessário. Essas pesquisas têm discutido o caráter da decolonidade”, reforça a pesquisadora.