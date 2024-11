Enem 2024: mais de 200 mil estudantes paraenses realizam o primeiro dia de prova neste domingo

No Pará, 247.752 candidatos devem realizar o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 neste domingo (3). Neste ano, houve um aumento de 8,1% no total de inscritos em comparação à edição de 2023, que teve 229.180 participantes. No total do Brasil, a edição do exame deste ano registrou 4.325.960 inscrições. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Em comparação com o cenário nacional, o Pará ocupa a 5ª posição no ranking de estados com o maior número de inscrições confirmadas. As demais unidades federativas com mais inscritos são São Paulo, com 645.849 inscrições; Minas Gerais (393.007); Bahia (376.352); e Ceará (288.311). Com relação ao perfil dos candidatos, os dados indicam que a maior parte dos inscritos são jovens com menos de 16 anos, que somam 74.367 pessoas.

No balanço por situação de conclusão dos estudos, o Pará também registrou 122.098 estudantes concluintes do ensino médio que prestarão a prova. Além disso, outros 50.371 inscritos são de estudantes do 1º ou 2º ano e 1.494, de pessoas que não cursam nem concluíram o ensino médio, mas farão o Enem para testar seus conhecimentos, os chamados “treineiros”. No recorte por gênero, as mulheres são maioria – representam 61,31% (151.903) das inscrições, enquanto os homens correspondem a 38,69% (95.849).

Sonho

Neste primeiro bloco de questões da prova, os estudantes terão cinco horas e meia para responder a 90 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e de Linguagens e suas Tecnologias – com 45 itens em cada uma dessas áreas de conhecimento, além da Redação. Neste primeiro fim de semana do exame, o sonho de muitos jovens e adultos poderá ser moldado. É o caso da estudante Thaís Cardoso, 24 anos, de Belém, que pretende cursar Medicina e alcançar a tão sonhada vaga em uma universidade pública.

Realizando o Enem há 4 anos, esta será uma nova tentativa. Para ela, que está confiante e acredita que quem persiste sempre alcança, a prova deste ano será encarada com uma maturidade ainda maior. “Desde pequena sonho em ser médica. É um sonho que me acompanha. E o que me dá forças para continuar tentando [a aprovação] são os meus pais e a minha irmã. A minha família toda me ajudou bastante [durante os estudos]. Além dos meus professores nessa caminhada”, conta.

“Acredito que não desisto não é só por mim, mas também por todas as pessoas que eu quero ajudar, pela medicina em si. Eu quero ser uma médica que vê o outro e não vê só a doença. Quero levar paz às pessoas“, completa a estudante. Sobre a prova deste domingo, ela relata o sentimento: “Estou até menos nervosa do que nos outros anos, porque fiz bastante acompanhamento com a psicóloga. A saúde mental é importante nessa fase final. Eu acredito que vai dar certo. Estudei para isso e não tenho o que temer”.

Sobre as estratégias de estudo para este ano, a jovem optou por focar nas áreas de maior dificuldade: Ciências da Natureza e Matemática. “Eu já tenho uma bagagem de estudos, priorizei aquelas disciplinas dos dias que eu tenho mais dificuldade. Priorizei cursos voltados para essas disciplinas. Como eu me considero boa em Redação, comecei a estudar pelo meio do ano. Estudava pela parte da manhã e fazia muitos simulados”, destaca.

Enem Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal

Dicas

Para este dia decisivo, a professora Bruna Heringer, de Redação, orienta e reforça sobre as principais dicas para as provas nos dois domingos. Ela destaca que o principal a ser lembrado é o documento oficial com foto e a caneta esferográfica de cor preta, além de um lanche. “Não esquecer a identidade. E o estudante deve levar água e até chocolate, porque o açúcar ajuda a manter a concentração, até porque são 90 questões. Levar quatro ou cinco canetas para o caso de falhar. E ainda garantir chegar cedo no local de prova”, pontua.

“A vida é instável, muitas coisas podem acontecer. E, considerando o nervosismo do dia, quanto mais cedo sair de casa para já chegar ao local da prova, melhor. Levar também o comprovante de inscrição, mesmo que não seja obrigatório. E colocar alimentos dentro de potes, e já quebrados, para não ficar abrindo”, completa Bruna. Além disso, na hora da prova, a estratégia é começar pela Redação para otimizar o tempo.

Professora Bruna Heringer (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

“Ter o controle do tempo para o texto é muito importante. Faz a redação, faz algumas questões de Linguagens, por exemplo, e volta para a revisão e passar a limpo. E são cerca de três minutos para cada questão. A estratégia de focar primeiro nas fáceis para depois focar nas difíceis é a melhor que o aluno tem. O cartão-resposta também requer atenção, deixando 30 minutos para preenchê-lo. Se marcar uma questão errada, isso pode prejudicar todas as outras alternativas”, frisa a professora.

Equilíbrio

Para driblar a ansiedade no momento da prova, Bruna recomenda: “Primeiro é tirar o fardo de que ‘aquilo me define [a prova], o meu futuro depende disso, a minha vida depende disso’. A vida continua. O Enem é essencial, é o que coloca o estudante em uma universidade pública, mas não é tudo. Existem alunos que tentam há muito tempo”. “E, às vezes, querem desistir, mas vale lembrar que o tempo vai passar de qualquer forma. Você vai passar se dedicando àquilo que tenta realizar ou vivendo de forma não tão feliz”, reflete.

“A potência dos nossos sonhos é muito grande. Os estudantes devem lembrar do desenvolvimento de janeiro até aqui. É reconhecer tudo o que melhoraram. Então, é fazer essa autoanálise de tudo que melhorei, do que me fortaleci e do quanto amadureci e cresci ao longo do ano de 2024. Às vezes, dependemos muito de que outras pessoas nos falem isso, mas acho que é uma reflexão que cada estudante deveria fazer: como o ano de 2024 foi importante no acesso ao conhecimento e nas melhorias”, acrescenta.

Veja o que é permitido e proibido no Enem

O que pode:

Documentação: l evar um documento oficial com foto (como RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho).

evar um documento oficial com foto (como RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho). Caneta: usar apenas caneta esferográfica de tinta preta, com tubo transparente.

usar apenas caneta esferográfica de tinta preta, com tubo transparente. Lanche: levar alimentos e bebidas em embalagem transparente e sem rótulos.

levar alimentos e bebidas em embalagem transparente e sem rótulos. Máscara: é recomendável levar máscaras extras, se aplicável.

é recomendável levar máscaras extras, se aplicável. Água: levar garrafa transparente, sem rótulo.

levar garrafa transparente, sem rótulo. Cartão de confirmação: levar o cartão de confirmação impresso é opcional, mas pode ajudar na localização da sala e dados de inscrição.

O que não pode:

Celular e aparelhos eletrônicos: é permitido levar o celular, mas ele deve estar desligado e colocado no envelope lacrado que a organização fornece. O uso ou o toque do celular durante a prova pode resultar em eliminação.

é permitido levar o celular, mas ele deve estar desligado e colocado no envelope lacrado que a organização fornece. O uso ou o toque do celular durante a prova pode resultar em eliminação. Relógio: o uso de qualquer tipo de relógio, inclusive digital, não é permitido. O controle do tempo é feito pelos fiscais.

o uso de qualquer tipo de relógio, inclusive digital, não é permitido. O controle do tempo é feito pelos fiscais. Materiais de escrita fora do padrão: como canetas de outras cores, lápis, lapiseira, borracha, corretivo ou marca-texto.

como canetas de outras cores, lápis, lapiseira, borracha, corretivo ou marca-texto. Boné, chapéu, viseira ou óculos escuros: esses itens são proibidos dentro da sala de prova.

esses itens são proibidos dentro da sala de prova. Materiais impressos ou anotados: como livros, cadernos, folhas ou resumos.

como livros, cadernos, folhas ou resumos. Qualquer tipo de comunicação: conversar com outros candidatos.

Confira o cronograma do Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Saída sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Saída com o caderno de questões: a partir das 18h

Término da prova no 1º dia: 19h

Término da prova no 2º dia: 18h30

Resultado: 13 de janeiro de 2025