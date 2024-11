Enem 2024: administrar o tempo é essencial no segundo dia de prova, avaliam professores

Administrar o tempo deve ser a prioridade para o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (10), quando os alunos enfrentarão a última etapa do exame, com os conteúdos de Matemática e Ciências da Natureza. Esse cuidado, segundo professores, é essencial porque a duração da prova é menor. Entre outras dicas, especialistas também destacam estratégias para a resolução das questões, ressaltando que é o momento de manter a calma para garantir um bom desempenho.

Segundo o professor de Química, Marcelo Mota, gerir o tempo de forma eficiente pode aumentar a produtividade dos alunos durante o exame. “O tempo de prova é menor, por mais que não tenhamos a redação, mas temos muitas questões que envolvem tanto a interpretação do texto como o cálculo. E, dependendo do domínio das áreas de conhecimento, esse candidato pode ter um pouquinho mais de dificuldade, de controle tanto do tempo, como de estratégia”, detalha.

“É de suma importância que esse candidato possa ter essa estratégia bem definida e o que ele vai fazer nesse segundo dia de prova para que ele possa conseguir acertar o maior número de questões. Tanto da parte de Matemática como de Ciências da Natureza. Matérias essas, inclusive, que tendem a ser as áreas de conhecimento de maior número de pontos. Por exemplo, o número de questões de Matemática tende a pontuar muito mais do que o mesmo número de questões de Linguagem, de Ciências Humanas ou Naturezas”, diz Marcelo.

Tática

Entre as táticas, Mota avalia que o ideal é que o estudante inicie a prova resolvendo as questões de Matemática. Além disso, deve resolver grande parte dos itens que exigem habilidades específicas. “Na matriz de referência, encontramos alguns assuntos de Matemática que são específicos, como, por exemplo, escalas, razão e proporção e geometria. Geralmente, objetos de conhecimentos de fácil cognição tendem a ser questões em que o candidato não pode errar. E depois fazer questões de Ciências da Natureza”, frisa o professor.

Quanto à prova de Ciências da Natureza, a recomendação do professor é que o candidato priorize as questões de Química e Biologia. “Tendo em vista que Biologia é considerada como uma das três disciplinas mais fáceis. E Química é a que mais tem proficiências distribuídas. Pode-se encontrar questões fáceis, médias e difíceis. Geralmente, questões de Física que envolvem cálculos, figuras ou interpretações mais complexas tendem a ser mais difíceis. O candidato tende a priorizar as questões teóricas.”

Leitura

Além disso, os estudantes podem investir alguns minutos iniciais para ler a prova e identificar o que envolve cada questão, como recomenda o professor de Matemática, Humberto Mota. Esta é uma estratégia para gerir o tempo. “Para o segundo dia de prova, o aluno deve investir 15 ou 20 minutos para ler toda a prova. Numa primeira vista, marcar as questões fáceis e, ao mesmo tempo, marcar as mais trabalhosas e saber que não vale tanto a pena começar por essas”, reforçando que a estratégia é começar pelas questões mais fáceis.

“Normalmente, no primeiro dia, as notas [das áreas de conhecimento] são mais equilibradas. Os alunos acabam conseguindo fazer um número maior de acertos. No segundo dia, a parte de Ciências da Natureza e Matemática já é um pouco diferente. Uma boa média e um bom número de acertos em Matemática, como nas questões fáceis e médias, vai garantir uma nota alta. Isso ajuda a equilibrar a nota final do aluno, fazendo com que ele consiga alcançar a nota esperada”, reforça o professor.

Além disso, no segundo dia de prova, é essencial que o aluno esteja atento aos horários. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília. O tempo de prova será de 5h, com término às 18h30. As recomendações sobre os itens obrigatórios seguem as mesmas para o primeiro dia do exame: portar documento oficial com foto e realizar a prova somente com caneta preta esferográfica em material transparente. Embora não seja obrigatório, é recomendado levar o cartão de confirmação de inscrição.

Confira os documentos oficiais válidos

Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação;

Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997;

Documentos digitais (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.Br.

Para a participação de estrangeiro:

Passaporte;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.